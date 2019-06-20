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社會 社會焦點 保障人權

一家六口擠22坪房「舊衣堆5年沒整理」　老公想離婚被喊卡

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記者黃翊婷／綜合報導

基隆一名男子阿哲（化名）聲稱妻子不願打掃住處，一家六口只能擠在22坪又凌亂不堪的家中，對方還沉迷賭博，借給朋友10萬元去簽六合彩，這才心寒訴請離婚。但這些說詞全被妻子阿琴（化名）否認，加上阿哲提不出其他證據，最後被法官駁回訴求。

判決書中提到，阿哲主張，他與阿琴是在2003年5月結婚，婚後育有4名未成年子女，無奈對方長期賭博，甚至在一個月內提領10萬元給朋友簽六合彩，花錢無度；婚姻期間他曾被派駐到日本，當時辦了一張副卡給妻子使用，後來返台想貸款買車，卻被銀行告知信用不良，這才知道妻子積欠了20萬元的卡債，而且只繳納最低金額，不得已只好向母親借錢還債。

髒亂,儲物症。（圖／翻攝自Pixabay）

▲阿哲認為妻子沒有好好打掃家裡環境，小孩的舊衣更是堆了5年都沒整理。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

阿哲接著指出，雖然阿琴近年來有外出工作，但所賺薪資都是自己花用，不願負擔家計，也不願打掃家中環境，孩子5歲前的舊衣也可以堆積5年不整理，導致家中環境凌亂不堪，還經常吵鬧影響睡眠，一度讓他躲到母親家或是乾脆在車上睡覺，長期揹負極大的經濟和精神壓力，實在是受不了了，這才決定訴請離婚，並希望法官將4名子女的扶養權判給他。

但阿琴答辯，丈夫的說詞有很多都不是事實，而且刻意誇張放大，她沒有不願負擔家中費用，卡債也是多年前的舊事，因為家中開銷經常有入不敷出的情況，不得已才用信用卡支付費用，後來丈夫表明收入不足，加上最小的孩子已經上幼兒園，她也馬上外出找工作，賺錢支付子女的教養費用。

▲分手,失戀,不合,吵架。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿哲想離婚，但阿琴否認所有指控。

至於家中環境凌亂問題，阿琴回答，一家六口住在僅22坪的房屋內，空間不大加上有4名孩子，收納空間根本不夠用，所以難免會有物品堆積，她已經盡力管理，況且一家人住在裡面也沒有因為衛生不良產生疾病，怎麼能說環境「很髒亂」。

而基隆地院法官認為，阿哲雖然指稱妻子賭博、欠卡債等，卻沒有提供任何相關的證據，這部分的主張自難採信；至於家中環境問題，打掃等家事本來就不應該由特定一人承擔，況且兩人遇到的情況，可以藉由夫妻同心協力共同改善，客觀上難以認定達到無法維持婚姻的程度，最後裁定駁回他的訴求，全案仍可上訴。

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關鍵字：基隆地院,離婚

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