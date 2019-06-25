傻男拜託妹妹當女兒生母　姊幫報戶口踩中陷阱「判拘役10天」

▲趙男的女友礙於身分問題，無法登記成為女兒的生母。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

基隆趙姓男子2010年與女友生下一名女兒，無奈女友是逃逸移工，無法登記為生母，他乾脆拜託自己的妹妹「頂替」，再請姊姊幫忙到新北市某戶政事務所報戶口，結果害姊姊吃上偽造文書罪。基隆地院法官考量到趙女是為了幫弟弟的忙，加上對法律不熟悉才會觸法，最後判她拘役10日，緩刑2年。

判決書中提到，趙男在2007、2008年間認識女友，對方在交往期間懷孕，並於2010年12月生下一名女嬰，考量到女友是逃逸移工，無法登記為生母，於是拜託妹妹以生母的身分充當申請人，2011年1月再由姊姊拿著妹妹的身分證、印章以及出生證明書，前往戶政事務所辦理出生登記。

▲趙男拜託妹妹充當自己女兒的生母。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

後來整起事件露餡，檢警進一步追查，確認趙女是在知情的情況下，拿著假的出生證明（開立的醫生不知情）去報戶口，因此依偽造文書罪將她起訴。

趙女到案後坦承犯行，基隆地院法官認為，趙男是因為女友無法享有全民健保，連親生女兒都得登記在別人名下，犯罪動機尚可憫恕；而趙女是為了幫助弟弟，加上不熟悉法律規定才會觸法，主觀上惡性非重，犯後也很後悔、願意接受裁判，考量到她並無前科，經過這次的事件應能知所警惕，最後判處拘役10日，得易科罰金1萬元，緩刑2年。