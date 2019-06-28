社工查訪被誤認成小三　精障婦持菜刀沿街追砍、剁爛包包

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新竹陳姓社工去年8月騎車前往訪查劉姓婦人，沒想到竟被誤認為「小三」，對方氣得從廚房拿出菜刀當街追砍，她隨即拿起包包抵擋，過程中一度跌倒，幸好最後順離逃脫才得以報警求助。雖然劉婦經醫院鑑定，在行為時的確限於精神障礙，但社工查訪屬於執行公務，新竹地檢署偵結後，仍依妨害公務、傷害等罪嫌起訴她。

▲陳姓社工遭劉婦持刀追砍，雖然包包在過程中被砍爛，但人並沒有大礙。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

檢警調查，陳姓社工當時負責執行身心障礙者查訪計畫，2018年8月某日下午騎車前往劉婦住處查訪，結果人才剛抵達，連拜訪的理由都還沒說出口，就被對方誤當成是來逼宮的小三。

劉婦氣得跑進廚房拿出一把菜刀，一路追砍；陳姓社工見情況不對趕忙逃跑，一邊跑還一邊用隨身包包阻擋攻擊，過程中一度跌倒受傷，幸好最後還是成功逃脫，並趕緊報警求助。

▲劉婦誤以為來訪的社工是小三。

警方獲報趕往處理，並當場查扣劉婦的菜刀。而劉婦事後經過醫院精神鑑定，確認她在行為當下的確陷於精神障礙中，導致無法辨識自己的行為是否違法。

但檢方認為，社工當時算是在執行公務期間，縱使劉婦有精神障礙，但她的行為已經觸犯妨害公務、傷害以及毀損等罪，偵查終結後仍將她起訴，同時建請法官依法減輕其刑。