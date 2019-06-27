約小三「改天一起洗澡」　丈夫掰：承認做過6次是要讓妻心死

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名人妻阿鳳（化名）發現丈夫阿維（化名）外遇，還與小三互傳「改天一起洗澡」、「我怕洗完你會害羞」等曖昧對話，兩人甚至同遊日本，交往期間共計發生6次性行為，最後氣得一狀告上法院，要求賠償50萬元。雖然阿維與小三皆否認有不正常的關係，但二審台中地院法官仍判他們須賠償正宮15萬元，全案確定。

▲阿維與小三互傳曖昧訊息，還相約改天要一起洗澡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

判決書中提到，阿鳳主張，丈夫自2018年1月起就在小三的租屋處幽會，前後一共發生6次性行為，直到同年4月丈夫提出離婚的要求，她站出來與兩人當面對質，這才發現他們毫無避諱地談情說愛，不僅互傳「改天一起洗澡」、「我怕洗完你會害羞」等曖昧訊息，還出國同遊日本，這一切都有截圖、錄音為證，而上述行為顯然已經破壞她的婚姻及家庭和諧，打亂平靜的生活，造成家庭永遠的缺陷，因此決定提告求償50萬元。

但阿維辯稱，那些曖昧訊息以及對話錄音都是在演戲，一切是為了讓阿鳳對婚姻心死才裝出來的，雖然他和被指控為小三的女性友人的確有前往日本旅遊，但好友之間相約出遊是社會觀念中正常的交際範疇，兩人之間沒有任何戀愛情愫，況且當天晚上他是和男性友人同房，根本就不是妻子所想的「男女同住一房」。

▲阿維坦承兩人的確有去日本玩，但沒有同房過夜。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

阿維認為，如果只是一般朋友之間往來，不能以侵權行為強制約束，否則結婚之後男女豈不是沒有正常交友的權利與自由。而被指控為小三的女子出庭時也辯稱，「我和阿維去日本旅遊並沒有共宿一房，我只是幫他圓謊。」

不過，台中地院法官認為，阿維在錄音中坦承兩人有過6次性行為，後來又強調一切只是在演戲，但衡諸社會常情，一般人對於外遇者常投以異樣眼光，如果只是普通朋友關係，應當不至於無緣無故承認介入他人婚姻，甚至涉及通姦、相姦罪嫌的風險，況且這些話還是當著阿鳳的面講出來，種種行為都與常情有違，兩人的辯詞自無可採，最後裁定他們必須賠償15萬元，全案確定。