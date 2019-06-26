母車禍亡…3子女各求償200萬　同住女兒獲賠金額多外地兒一倍

記者黃翊婷／綜合報導

基隆市黃姓婦人2017年12月外出時，被劉姓駕駛開車撞傷，送醫急救仍宣告不治，她的3名子女各自對肇事駕駛提告求償精神慰撫金200萬元，加上喪葬費用等總計要求630萬。不過，基隆地院法官考量到雙方的經濟狀況，加上黃婦的兩名兒子都住在外縣市，只有女兒與母親同住，最後判兒子們各獲得53萬3334元的賠償，女兒則可以拿到113萬3334元，全案仍可上訴。

▲黃婦的3名子女對肇事的劉男提告求償630萬元。（示意圖／視覺中國，與本案無關，下同）

判決書中提到，劉男2017年12月1日晚間開車行經基隆市愛一路與仁一路路口，準備右轉時沒有注意到正要過馬路的黃婦，當場把人撞倒並捲入右前輪底下，拖行約10公尺，旁邊等著要進停車場的其他駕駛見狀，趕忙告訴他撞到人了，這才知道出了大事，熱心的路人們也立即上前合力把車抬起，救出婦人。

無奈，黃婦送醫急救後，仍因胸腹內出血、多處骨折、擦挫傷、疑似顱內出血、多重器官創傷性損傷等傷勢，在事發當晚宣告不治。婦人的3名子女得知母親車禍去世，分別對劉男提告求償10萬元喪葬費、200萬元的精神慰撫金，總計共630萬元，扣除已經領取的200萬元強制險，每人的賠償金額應是143萬3333元。

▲法官認為黃婦的女兒平時對母親很孝順，突然發生這樣的事，精神上自然承受極大的痛苦。

雖然劉男坦承過失，但也認為這樣的求償金額實在是太高了，希望法官能體諒他的經濟能力有限，減少賠償金額並以分期付款的方式支付。基隆地院法官認為，喪葬費用部分3名子女各出10萬元，也有附上殯葬業者開立的發票、香舖收據以及寺廟感謝狀為證，這部分的金額求償有理，應予准許。

而精神慰撫金部分，法官指出，黃婦生前與女兒同住，兩名兒子成家後各自搬到外縣市居住，雖然只有逢年過節才會返家探望，但感情也很濃厚，考量到3人對母親日常生活的照料程度，以及與肇事駕駛之間的經濟差距，最後判劉男須賠償黃婦女兒113萬3334元、兩名兒子各賠53萬3334元，其餘部分駁回，全案仍可上訴。