嘉義、台南一個月兩起盜割案　警分析3共通點「稻價比往年高」

▲台南、嘉義在6月間接連發生稻作被人盜割的案件。（示意圖／記者翁伊森攝，與本案無關）

突發中心／綜合報導

台南市新營區本月2日發生3甲多稻作被一夜盜割一案，接著嘉義縣新港鄉也發生冒名盜割的事，雖然兩起案件的嫌犯目前都已經落網，但警方認為，冒名稻割是近年來比較罕見的新手法，且相關案件都有3個共通點，分別與稻作價格變高、嫌犯有農事背景、專找私人碾米廠有關。

台南市新營分局指出，被害農民6月2日清晨巡田時，發現昨天還好好的3甲稻作竟然在一夜之間被偷割一空，嚇得趕忙與鄰田的其他農民聯繫，這才發現是有人盜割，趕忙報警，但一想到辛勤耕作且即將收成的心血全都不見了，還是讓農民好心疼，幸好警方在獲報7小時內迅速偵破案件，查扣嫌犯變賣所得的21萬元。

▲嘉義稻割案的何姓嫌犯謊稱受農地主委託進行收割。（示意圖／達志影像／美聯社，與本案無關）

而嘉義民雄警分局南港聯合所日前也接到新港鄉黃姓稻農報案，指稱因為先前下雨，加上租不到割稻機，所以遲遲沒有收割，好不容易等到可以收成時，卻發現自己的稻作被莫名收割。警方對周圍農民進行查訪，一名農友表示，有看見一位陌生男子騎機車來，說是受農地主委託要進行收割，隨即調閱附近的監視器畫面進行比對，最後順利抓到何姓竊賊，並追回變賣的稻作貨款。

根據《聯合報》報導，稻米銷售都會在農會、私人碾米廠留下紀錄，這個月卻一連發生兩起盜割案，其中一件還是冒名盜割，算是自7年前雲林縣發生全台第一起盜割案之後，比較罕見的新手法；警方也分析，會發生盜割案通常有3個關鍵，第一是稻作的價格比往年還要高，第二是嫌犯通常也有農事背景，第三則是會找私人碾米廠銷贓，後續處理方面，警方會在農作收割期加強巡邏，以免類似的案件再發生。

相關新聞

►辛苦種稻半年嘉義農喜迎豐收季 他走到田一看傻眼「已經被收割了」