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G20大阪登場！各國雙邊會談4大焦點　聚焦貿易戰、美伊衝突

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▲▼G20,大阪。（圖／達志影像／美聯社）

▲本屆G20高峰會在大阪舉行。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

大阪二十國集團（G20）高峰會將於明後2天登場，各國領袖陸續飛抵日本。此次國與國之間的雙邊會談似乎更吸引外界關注，包括美伊衝突、美日會談、核武等議題，尤其影響全球經濟的美中貿易戰是否有解，成為本屆最大焦點。

▲▼川普出發前往大阪參加G20峰會。（圖／路透社）

▲ 川普出發前往大阪參加G20峰會。（圖／路透社）

【美中貿易戰】

美中貿易戰的情況膠著，先前川普數次表示希望在G20會上與習近平討論，卻又在行前放話，稱隨時可對中國加徵10％關稅，此舉使得北京抱持謹慎態度。對於貿易戰是否能夠達到共識，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）26日表示樂觀，「我們已完成了90％的工作，我認為有辦法加以完成。」一名日本高級外交官員接受《日本時報》訪問時則認為，峰會對談的重點，應是2國領袖是否釋出持續對話的善意。

習近平20、21日前往北韓訪問，隨後川普與金正恩就展開信件往來，顯示平壤政府與華府破冰。外媒也指出，川習會面可能延續此氣氛，繼續討論北韓議題，促進外交友好關係。

▲▼ 伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／路透）

▲伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／路透）

【美伊衝突】

美國與伊朗之間的情勢日益緊張，據悉川普將偕同多國領袖針對此情勢及核武軍備等議題詳加討論，其中也包括沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）以及擔任議長國的日本首相安倍晉三。日本非常仰賴中東國家能源，尤其伊朗更曾為石油進口大國，安倍先前數度試圖協調未果，此次是否能發揮地主國地位居中協調，成為焦點。

G20峰會將是安倍與川普3個月內第3次會面，顯示兩國關係日趨緊密。但是先前有消息指出，川普認為美日安保條例對美國不甚公平，有意退出，此次會談也可能對兩國的合作關係做出調整。

▲安倍晉三,習近平,習安會。（圖／路透社）

▲安倍晉三與習近平。（圖／路透社）

【日中關係】

日本在貿易戰中立場比較貼近美方，似乎引起北京不滿，儘管習近平是近9年以來第一位訪日的中國國家主席，卻將此行定調為前往G20開會，而非官方國是訪問。安倍與習近平今晚（27日）將舉行峰會，日媒指出，二位元首可能在會中重新定義兩國間「永遠的鄰國」關係，確認雙方深化合作的意志，並發表共識。

▲▼耿爽。（圖／翻攝大陸外交部官網）

▲ 中國外交部發言人耿爽。（圖／翻攝大陸外交部官網）

【反送中抗議】

先前有香港網友發起活動，號召旅日港人在峰會期間發起反送中條例遊行，希望引起西方國家關注。但中國外交部發言人耿爽回應，G20峰會是國際經濟合作論壇，主要討論經濟、貿易、金融等問題，重點是加強各國宏觀經濟政策協調，合作應對挑戰，絕不同意討論內政。

除上述經濟議題以外，本屆G20高峰會也會針對氣候變遷、海洋塑膠垃圾汙染以及女性賦權等議題深入討論。

▲▼ G20／各國元首陸續抵達日本。圖為中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲▼ 中國國家主席習近平（上）、土耳其總統艾爾段（下）已抵達日本。（圖／路透）

▲▼ G20／各國元首陸續抵達日本。圖為土耳其總統艾爾段。（圖／路透）

目前中國國家主席習近平、印度總理莫迪、阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）、土耳其總統艾爾段已陸續抵達日本，日本首相安倍晉三也在上午來到大阪。

面對此次峰會，日本當局動員3萬警力戒備維安，包括關西機場、機場聯外道路、大阪車站、各國元首下榻飯店均實施大規模交通管制，部分學校27日至28日停課，多家百貨公司則是配合安檢盤查，大阪市中心也可見許多配戴「特別警戒中」字樣的保安人員。

▼ 日本政府出動3萬人力戒備，堪稱史上最大規模。（圖／路透）

▲▼ 面對G20，日本政府出動3萬人力戒備 。（圖／路透）

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關鍵字：G20,二十國集團高峰會,雙邊會談,貿易戰,美日安保條約,逃犯條例

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