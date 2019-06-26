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日護衛艦打海盜...艦長竟打卡曝行蹤！網諷：乾脆開實況？

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▲ 朝霧號3月26日前往索馬利亞執行海盜殲滅任務。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

日本海上自衛隊前陣子到索馬利亞（Soomaaliya）進行海盜殲滅任務，不過就在航行期間，朝霧號（JS Asagiri）護衛艦49歲艦長、海軍中校佐藤吉範竟然3度用手機在臉書上「打卡」，就這樣直接把船艦航行路線與停留位置透露的徹徹底底。誇張行為曝光後，佐藤因為洩漏國家機密，隨即被免除艦長一職，並停職7日。

根據《中日新聞》報導，佐藤吉範在3月26日到4月14日期間，領導朝霧號護衞艦從京都舞鶴基地出發，準備前往索馬利亞執行「海盜殲滅作戰任務」。不過，有人發現任務期間，佐藤竟然多達3次在臉書上發文，先後在斯里蘭卡、巴林等中途停留的港口「打卡」，把船艦停留的GPS詳細位置、停留的時間全部都透露的一清二楚。

「打卡事件」遭媒體揭露後，佐藤馬上在5月24日因為「行為完全違反自衛隊的保密規定」，加上涉及國家機密洩露的嫌疑，被免除艦職位，並受到停職7日處分，準備接受後續調查。


▲ 佐藤吉範任務期間在臉書打卡，清楚洩露了船艦的位置。（圖／翻攝自koumukoumukoumu推特）

事後，佐藤也在臉書致歉並表示，「我明明知道這是不被允許的禁止行為，但自己對於情報保密的意識實在太過於薄弱」。除此之外，艦隊司令糟井裕之也再次針對這件事，特別公開向大眾道歉。

不少網友對此紛紛留言，「下次要不要乾脆直接開實況？」、「打海盜還一邊打卡真的是潮爆」、「是在賭海盜不會上網嗎」「有沒有加hashtag啊？今天打海盜...覺得咖心！」、「要是海盜看了按讚，那就更棒惹」、「是人都會愛炫耀啊，打卡可以跟臉書好友炫耀說，『我跟今天抓到的大西洋海盜合照了』」、「打卡打那麼勤，是老婆要查行蹤嗎？」

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關鍵字：朝霧號,JS Asagiri,佐藤吉範,打卡,海上自衛隊,軍武

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