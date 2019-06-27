彭博：華為攜手中國軍方　至少10研究包括AI、無線電通訊

▲華為遭美國封殺。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

《彭博》（Bloomberg）報導，在過去10年內，中國科技巨頭華為（Huawei）員工與中國軍方人員展開合作，至少在10項研究項目攜手，內容則從人工智慧囊括到無線電通訊等。彭博主要是從已發表的期刊、在線研究資料庫中挑選論文，發現上面有自稱為華為員工的名字。

報導指出，華為員工跟中央軍事委員會調查部門攜手，在網路影片的評論中整理出大家的情緒，也與中國人民解放軍國防科技大學的優秀人員合作，找出採集、分析衛星圖像與地理坐標的方式。多名華為員工與中國軍方合作，進行研究項目，顯現出該企業與軍方關係更為緊密。

這些論文的作者以前並未被媒體報導，這些人自稱為華為員工，而且公司名稱還列在文件最上方。華為發言人施洛斯（Glenn Schloss）表示，華為並不知道員工以個人身分發表論文，「華為沒有與解放軍附屬機構進行研發合作或是發展夥伴關係，華為只開發、生產符合全球公民標準的通訊產品，不替軍方研發商品。」中國國防部則沒有回覆《彭博》。

華為創辦人任正非曾於解放軍工程部門就職。美國總統川普政府已對華為實施嚴格禁令，限制美企業與其展開業務合作，也敦促其他盟友遵循規範；川普認為華為構成國家安全威脅。

《彭博》找出的論文可追溯到2006年，內容可見華為員工與解放軍合作。華為曾表示，企業不會向政府透露機密訊息，就算被詢問也不會回答；任正非1月接受國際媒體採訪時，對於華為與軍方的關係不以為然。

中國國防部部長魏鳳和6月在新加坡表示，華為不是軍事公司，不要因為華為創辦人曾在軍中服役，就以為他所成立的企業是軍隊的一部分。

「線上情緒分類研究」的主要作者是來自上海的華為員工Li Hui，內容聚焦在影片上；研究人員使用24萬條評論來提升AI演算法。研究論文的其他人員還包括解放軍中央委員會、菁英IT研究室以及另一個軍事單位。

香港中文大學研究自然語言處理（NLP）的教授黃錦輝（Wong Kam Fai）則表示，中國的大學、企業與政府或軍方合作其實很常見，中國的大學對於與軍方攜手抱著開放態度，且如果內容非常敏感，將會被列為機密，這或許可以說明為何這些論文為公開狀態。