梅伊最後一次出席G20！與普丁會晤坦言：「與俄」還不到破冰的時候

英國首相梅伊(Theresa May)這是她最後一次以首相身分參與G20高峰會,目前已計畫與俄羅斯總統普丁見面,但兩國還不到破冰的時候。梅伊的發言人表示,她也會和沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)會晤,討論關於緩和波斯灣緊張局勢的必要性,另外也會談及異議記者哈紹吉(Jamal Khashoggi)遭謀殺一事。

梅伊計畫在G20高峰會中,與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)會談。自前俄國前雙面間諜史克瑞帕爾(Sergei Skripal)父女去年3月在英國遭到致命神經毒「諾維喬克」(Novichok)襲擊後,英俄的關係降到冰點。梅伊向記者表示,與俄羅斯的關係還不到「解凍」的時候,「我們對與俄羅斯的關係保持開放態度,前提是俄國必須停止破壞國際條約,以及危害各國集體安全的活動。」

另外,美國與伊朗爭端在波斯灣持續延燒,除了先後爆發無人機遭擊落、油輪遇襲外,伊朗政府也無視美國的制裁,讓衝突不斷加劇。梅伊的發言人表示,梅伊會在29日的G20高峰會上,與沙國王儲穆罕默德會面,討論緩解美伊兩國問題的必要性,同時也會提及哈紹吉謀殺案與葉門內戰情勢。

