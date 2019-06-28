梅伊最後一次出席G20！與普丁會晤坦言：「與俄」還不到破冰的時候

▲梅伊（左）最後一次以首相身分出席G20高峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

英國首相梅伊（Theresa May）這是她最後一次以首相身分參與G20高峰會，目前已計畫與俄羅斯總統普丁見面，但兩國還不到破冰的時候。梅伊的發言人表示，她也會和沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會晤，討論關於緩和波斯灣緊張局勢的必要性，另外也會談及異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遭謀殺一事。

梅伊計畫在G20高峰會中，與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會談。自前俄國前雙面間諜史克瑞帕爾（Sergei Skripal）父女去年3月在英國遭到致命神經毒「諾維喬克」（Novichok）襲擊後，英俄的關係降到冰點。梅伊向記者表示，與俄羅斯的關係還不到「解凍」的時候，「我們對與俄羅斯的關係保持開放態度，前提是俄國必須停止破壞國際條約，以及危害各國集體安全的活動。」

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）



另外，美國與伊朗爭端在波斯灣持續延燒，除了先後爆發無人機遭擊落、油輪遇襲外，伊朗政府也無視美國的制裁，讓衝突不斷加劇。梅伊的發言人表示，梅伊會在29日的G20高峰會上，與沙國王儲穆罕默德會面，討論緩解美伊兩國問題的必要性，同時也會提及哈紹吉謀殺案與葉門內戰情勢。