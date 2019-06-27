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他被棕熊綁架1個月當食物！全身爛肉乾皮「變喪屍」...奇蹟存活

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▲▼ 棕熊。（圖／免費圖庫pixabay）

※內文照片恐引起不適，請審酌觀看

記者錢玉紘／綜合報導

俄羅斯圖瓦共和國（Tuva）男子亞力山大（Alexander）失蹤超過一個月，日前在深山中被獵人找到，原來他被一隻大棕熊「挾持」，當作儲藏的食物。而他被找到時，全身有多處傷口，還有部分肌肉已經腐爛，宛如乾掉的「喪屍」一般，但卻奇蹟般地活了下來。

英國「每日郵報」報導，一群獵人上山打獵時，驚見一頭棕熊旁邊有一個像是人類屍體的東西，皮膚已經多處腐化龜裂，膚色蒼白，且臉上滿是乾掉的泥土和血塊，就像是木乃伊一樣，怎麼看都像是已死亡的狀態。沒想到，這具「喪屍」竟然還活著，他們趕緊把亞力山大從棕熊身旁救出。

亞力山大僅能勉強睜開眼睛和活動手臂，但能夠回答得出自己的名字，他提到，自己在一個月前被棕熊攻擊，背部被打斷了，因此沒有辦法逃生，只能靠喝自己的尿過活。他認為棕熊是把他「扣留」在原地，好隨時回來取得食物，這段期間則感到非常的害怕。

▲▼俄羅斯男被熊綁架，變成喪屍還存活。（圖／翻攝自siberiantimes）

▲亞力山大看起來宛如喪屍。（圖／翻攝自siberiantimes）

俄羅斯科學研究院（Russian academy of sciences）的專家賽爾尤金（Ivan V. Seryodkin）表示，棕熊的確有把牠們捕到的獵物埋起來的習性，有時候會存放好幾天或好幾周，他認為，這麼做是為了讓獵物的肉自然分解，並且更快速腐化，方便食用。

當地媒體報導，亞力山大僅能記得自己的名字，無法說出姓氏或是年紀。醫生們也表示，還無法解釋為何亞力山大可以在受重傷後，還存活下來，但這件事情是一個天大的奇蹟。

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關鍵字：棕熊,喪屍

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