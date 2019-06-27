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貝佐斯、蓋茲都在「最有錢城市」買房　當地政府卻瀕臨破產

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▲▼亞馬遜現任CEO貝佐斯（Jeff Bezos）、微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）。（合成圖／達志影像／美聯社）

▲貝佐斯與蓋茲擁有驚人身價。（合成圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

亞馬遜現任CEO貝佐斯（Jeff Bezos）與微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）都是世界首富，兩人在美國華盛頓州金郡麥地那市（Medina）擁有房產。儘管這兩位有錢人都看上人口約3000人的麥地那市，此地卻瀕臨破產邊緣，原來是當地房價持續上漲，但該市的收入卻沒有以同樣的速度增長。

《彭博》（Bloomberg）指出，貝佐斯與蓋茲是全球最富有的人之一，身價分別為1190億美元、1070億美元。亞馬遜總部位於華盛頓州西雅圖，微軟的則在雷德蒙德，上述兩位富豪都在附近的麥地那市擁有房產，麥地那市被評為全美第7個最有錢的郵區之一。

然而，給人富有印象的麥地那市卻有個秘密，財政狀況瀕臨崩潰；該市6月在新聞稿中寫道，「你可能很難想像，城市沒有足夠收入，來維持現階段的服務水平，特別是在這個經濟體中。雖然房地產價值持續上漲，但城市的稅收收益卻沒有同等增長。」

根據法律規定，如果居民沒有投票同意更多的金額，地方政府無法每年增加課稅金額超過1％；另外，華盛頓州課稅的方式並非以房價百分比來收取，而是按照一定比例徵稅。CNBC報導，麥地那市房產稅計算方式，是每1000美元評估價值收取7.92925美元。

麥地那市正走在一條難以持續的道路上，如果城市繼續不提高房產稅，到了2020年將面臨50萬美元的赤字，來到2025年還會出現330萬美元的赤字。為了解決預算不足問題，該市預計11月發起投票，試著增加房地產稅。

《西雅圖時報》（Seattle Times）專欄作家瑋斯特尼特（Danny Westneat）寫道，「需要更多證據，來證明華盛頓州的稅收制度是如此混亂嗎？就算是該州最富有的城鎮也無法運作。」 

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關鍵字：貝佐斯,比爾蓋茲,富豪,麥地那市,華盛頓州,房產,北美要聞

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