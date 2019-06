貝佐斯、蓋茲都在「最有錢城市」買房　當地政府卻瀕臨破產

▲貝佐斯與蓋茲擁有驚人身價。(合成圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

亞馬遜現任CEO貝佐斯(Jeff Bezos)與微軟創辦人蓋茲(Bill Gates)都是世界首富,兩人在美國華盛頓州金郡麥地那市(Medina)擁有房產。儘管這兩位有錢人都看上人口約3000人的麥地那市,此地卻瀕臨破產邊緣,原來是當地房價持續上漲,但該市的收入卻沒有以同樣的速度增長。

《彭博》(Bloomberg)指出,貝佐斯與蓋茲是全球最富有的人之一,身價分別為1190億美元、1070億美元。亞馬遜總部位於華盛頓州西雅圖,微軟的則在雷德蒙德,上述兩位富豪都在附近的麥地那市擁有房產,麥地那市被評為全美第7個最有錢的郵區之一。

然而,給人富有印象的麥地那市卻有個秘密,財政狀況瀕臨崩潰;該市6月在新聞稿中寫道,「你可能很難想像,城市沒有足夠收入,來維持現階段的服務水平,特別是在這個經濟體中。雖然房地產價值持續上漲,但城市的稅收收益卻沒有同等增長。」

Medina is running out of money — and the irony is lost on no one.https://t.co/7gninNxRyu