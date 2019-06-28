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中日關係「提升至下一個高度」！習安會後雙方互邀訪

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▲▼2019年6月27日，習近平與安倍晉三在大阪會晤。（圖／路透）

▲習近平與安倍晉三會晤。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

日本首相安倍晉三與大陸國家主席習近平27日晚間在大阪市舉行會談，根據會後轉述，雙方一共達成10項共識，其中包括共同構建契合新時代要求的中日關係、領導人保持密切溝通等，安倍也邀請習近平在明年春天，以國賓的訪問日本將兩國關係「提升至下一個高度」。

《新華社》報導，中日領導人積極評價當前中日關係改善發展的良好勢頭，並且重申推動中日關係沿著正確軌道持續向前發展；此外，也要加強高層引領，不斷增進政治互信，日方認為「一帶一路」倡議是聯結多樣化地區的富有潛力的構想，中方歡迎日方積極參與高質量共建「一帶一路」。

除此之外，兩國領導人決定，年內啟動中日高級別人文交流磋商機制，雙方也同意積極開展中日民間友好交流；雙方並重申，將堅持走和平發展道路，共做和平發展的夥伴，妥善處理敏感問題，建設性管控矛盾分歧。

兩國領導人也認為，中日同為亞洲重要國家和世界主要經濟體，應共同維護多邊主義和自由貿易體制，積極引領區域一體化，推動構建開放型世界經濟，促進世界各國共同發展，也要著力加強在發展援助、氣候變化、軍控裁軍、衛生保健等國際事務中的溝通與協調，攜手為世界和平穩定發展作出積極貢獻。

除了國際關係，共同社報導，安倍也邀請習近平在「明天櫻花綻放之際」，作為國賓訪問日本。新華社報導說，習近平原則接受邀請。此外，大陸今年將主辦中日韓領袖會談，到時候安倍也將訪問中國。

►►相約「櫻花綻放時」！安倍晉三邀習近平　明年春天作為國賓訪問日本

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關鍵字：習近平,安倍晉三,G20,日韓要聞

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