　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

右耳爆痛2天「夾出活跳跳壁虎」！正妹醫發現耳內彎曲小腳…萬人起雞母皮

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲耳朵冒出彎曲小腳！　泰國美女醫夾出「活跳跳斷尾壁虎」（圖／翻攝自Varanya Nganthavee臉書）

▲泰國醫師瓦蘭雅分享離奇經歷。（圖／翻攝自Varanya Nganthavee臉書）

國際中心／綜合報導

泰國醫師瓦蘭雅（Varanya Nganthavee）本周在臉書上分享一件印象深刻的案例。根據她的說法，一名病患右耳劇烈疼痛2天，經過耳鏡檢查後，發現有隻彎曲的小腳卡在裡面，最終夾出一隻活生生的「斷尾壁虎」。

根據瓦蘭雅的說法，當時手邊沒有適當的儀器和設備，因此轉向耳鼻喉科部門請求支援，讓病患接受麻醉，並且把頭傾斜一邊，接下來才把壁虎夾出來。治療過程一切順利，病患領藥後也平安回家，但眼前狀況讓她驚呼，「這麼大隻的壁虎，怎麼會跑進小小的耳朵裡？」

經病患同意後，瓦蘭雅把故事分享出去，立刻引起網友熱議。面對許多人關心的「斷掉尾巴遺留在耳朵」疑問，她更新貼文提到，病患回家後還是覺得耳朵怪怪的，幸好回診檢查並無發現異物，應該是牠爬進病患耳朵前，壁虎的尾巴就已經斷掉。這則貼文目前已累積2.3萬讚和1.4萬次分享，網友們紛紛留言回應，「我狂起雞皮疙瘩」、「為什麼壁虎會跑進去呀」、「還好有取出來……」。
 

พีคมากวันนี้เคสสุดท้ายคนไข้หูอื้อ ปวดหูขวามา2วันเราก็ใช้otoscopeส่องดูเห็นขาอะไรดิ้นไปมา เลยจะcon ENT ENT ไม่มีวันนี้...

Varanya Nganthavee 發佈於 2019年6月24日 星期一
ET快訊
「想帶孩子去另一個地方…」疑妻提離婚回娘家　台南29歲爸攜2
台中潭子凶宅「開價295萬」出售　背後故事藏洋蔥

關鍵字：東南亞要聞,壁虎,醫師,泰國,耳鼻喉科

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

被嗆「X障」！川普爆氣了　推特連發：會讓伊朗完全消失

被嗆「X障」！川普爆氣了　推特連發：會讓伊朗完全消失

伊朗外長控美國B隊要開戰！　美前將領憂川普無路退「情況失控」

習金會後將送「援助大禮包」？　韓媒：已放寬旅遊限制

預防中國「網路攻擊」干預總統大選　薛瑞福：美將協助台灣

帳篷雨中坍塌大漏電　印度慶典踩踏意外15死50傷

馬來西亞飄毒氣！75人爆吐送醫　475所學校緊急關閉

22歲I罩杯櫻花女職員辣曬上空照　2年拍17部無碼片遭逮

《美日安保條約》將終止？日政府：川普已證實不會退出

「人扮獅子」演習動物脫逃！兩腳狂奔遭壓制…一旁真獅全看傻

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

郭富城每天都要63KG！　 一吃到64..「我就想死了」

暖心司機載客突遇火燒車　爬橋墩冒險救火：我盡力了

吳宗憲：藝能界的事都雞婆一下　「講的就是真的，否則就不講」

最暖父親節！玩偶暗藏懷孕驚喜 壯漢爸緊抱痛哭：最棒禮物

黃鐙輝捕獲「寶可夢阿伯」　超持久抓寶神器ZenFone Max曝光

張文綺傳訊打氣謝忻！　心疼「他好好的就好了」

GUCCI「子宮外露洋裝」挨轟　網罵：很噁心

兒子學校遭嗆：滾回墨西哥！　她怒投訴隔天竟被13歲霸凌者打到腦震盪

右耳爆痛2天「夾出活跳跳壁虎」！正妹醫發現耳內彎曲小腳…萬人起雞母皮

政論節目來賓火爆「出拳互毆」！　主持人看傻眼...默默撤退

阿嬤骨折！醫院回「你太老」拒絕治療　她轉急診等4小時才看到

MIT校長替「華裔師生」平反：對他們的處境感到沮喪！

變態媽毒打懷孕女兒導致流產　還要小孩看沸水「煮熟小狗」

30樓全裸跳下！泰國妙齡女慘死　韓籍男友獨留屋內還持毒被捕

10週大女嬰「頭骨破裂、96處骨折」死亡　檢察官氣瘋：為她尋求正義

簡訊瘋狂示愛主動獻身男學生　正妹女老師被捕

守護本土政權最重要　陳定南基金會董事長林光義轉支持小英

無尊脖子「草莓印」露餡！　漲紅臉急解釋...理由被虧爆

林韋君、徐潔兒《海豚灣戀人》成閨蜜！16年了凍齡都沒變

報稅有誤勿擔心　國稅局：儘速更正申報即可

不斷更新／朱育賢半季20轟出爐　4局桃猿2：0統一

斷開情感專家男友！　卡蜜拉「與尚恩曼德斯貼身熱舞後」終結1年情

分手傳訊好冷淡！專家授「3技巧」挽回：開口談往事=秒出局

國軍桃園總醫院雁行專案　提供民眾便利健康雙贏

萌翻！泰迪熊變身艦長、水手　德陽艦「海上泰迪熊」特展29日登場

大法官被提名人呂太郎支持安樂死　主張設立特別法

國際熱門新聞

金牌性霸凌　南韓滑冰隊被轟出選..

沒收30支手機　老師狠拿鐵鎚瘋..

18歲男卡進碎肉機　只剩一雙腳..

扮獅演習地震脫逃　真獅全看傻

親媽一句話...女砸千萬整型3..

美女老師「愛的抱抱」　46萬人..

「心死」27分鐘！她醒來驚：天..

男孩被手扶梯夾食　5F摔死畫面..

I罩杯女2年拍17部無碼片　遭..

被嗆智障　川普：會讓伊朗消失！

土豪遇塞車　一通電話叫直升機來..

梅根新家花費9千萬　納稅人買單

46歲人妻胸部狂長「比頭還大」..

30歲當董事擁破億資產　他喊吃..

更多熱門

相關新聞

泰女30樓全裸墜樓亡　韓籍男友被捕

泰國東部日前發生一起離奇的命案，一名年輕女子全裸自春武里府挽臘茫郡一棟公寓30樓跳下，重摔至另一棟大樓屋頂後當場身亡。警方獲報後趕往現場，發現宣稱是死者男朋友的南韓籍男子就在女子跳樓前所在的房間裡，隨即將他帶回調查。

正妹坐姿「底褲全露」　運將偷攝

泰政府：在家抽菸危害家人算家暴

美女老師「愛的抱抱」　46萬人羨煞

大馬傳毒氣污染　475學校關閉

讀者迴響

發燒話題

味全龍 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

全家限時3天「大冰拿鐵、美式買一送一」

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

阿翔牽緊Grace手和好了！「甜蜜小動作」一路狂閃

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

騎士等紅燈驚見五腳蜈蚣！萬人讚爆

長榮教官喊話　內部Line訊息曝光

嗆爆罷工長榮空姐！護理師66字狠打臉

藥頭驚爆染毒藝人名單！S姓女主持人狂吸高價大麻

33K男年存35萬　超刻苦生活曝光

韓國瑜3分跳針謝高雄！網友崩潰了

金牌性霸凌　南韓滑冰隊被轟出選手村

愛紗爆「離婚後性情大變」！踢開20年經紀人

下雨堅持出門尿尿　相遇全是同品種

長榮反擊！「限時4小時」助空服辦新護照

阿妹外甥女安那「車上喇舌22歲女舞者」！同房溫存3小時

更多

最夯影音

更多

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

郭富城每天都要63KG！　 一吃到64..「我就想死了」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面