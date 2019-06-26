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自主研發飛彈擊落無人機　革命衛隊嗆美國「沒膽量侵犯伊朗」！

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▲▼ 美國「全球鷹偵察機」（RQ-4 Global Hawk）。（圖／路透社）

▲遭擊落的是與「全球鷹」（RQ-4 Global Hawk）相同系列的MQ-4C無人偵察機。（資料照／路透社）

國際中心／綜合報導

波斯灣局勢升溫，繼先前擊落一架美軍無人機，伊朗總統羅哈尼又譏諷川普是「智障」；川普總統則警告伊朗別想傷害美國人，否則將面臨美軍報復。伊朗革命衛隊航空部隊司令哈吉薩達26日反嗆，美國沒膽量侵犯伊朗領土。

美軍一架無人機20日在波斯灣荷莫茲海峽遭伊朗擊落，伊朗聲稱美軍無人機闖入伊朗領空，華府則堅稱無人機是在國際空域飛行。美國總統川普對伊朗祭出新一輪制裁後，25日更揚言如果伊朗攻擊美國，將會以勢不可擋的力量「剷平」伊朗。

伊朗半國營梅爾通訊社（Mehr）引述伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）航空部隊司令哈吉薩達（Amirali Hajizadeh）的發言，「無論是美國還是其他國家，都沒有膽子侵犯我們的領土。」

伊朗一名軍事指揮官表示，這架無人機是被伊朗自行研發的飛彈擊落。伊朗國會國家安全與外交政策委員會成員鮑洛哲迪（Alaeddin Boroujerdi）表示，「摧毀美國無人機對中東其他國家放出一個很好的訊息，讓他們明白可以藉由自身國力找到與生俱來的力量。」

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關鍵字：伊朗,美國,川普,北美要聞

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