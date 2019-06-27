如果川普不滿意「川習會」　油價可能「暴跌50％」…每桶剩30美元

▲美銀美林分析指出，若川習會破局，國際油價有可能暴跌50％。（資料照／路透社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普與中國國家主席習近平預定周末在20國集團（G20）峰會上會面，美銀美林（Bank of America Merrill Lynch）則指出，如果美中貿易關係未能好轉，有可能引發一連串事件，並導致國際油價大跌超過50％，屆時每桶原油恐怕跌至30美元。

美銀美林大宗商品主管布蘭奇（Francisco Blanch）表示，假如川普不滿意習近平周末在日本大阪G20峰會上的發言，可能會決定提高剩餘3000億美元中國商品的關稅，而此舉可能促使中國當局貶值人民幣，使得以美元計價的石油在中國變得昂貴，降低需求。

布蘭奇說，北京還有可能決定無視華府對伊朗的制裁，決定恢復從伊朗進口石油。他說，「貿易戰和伊朗問題已經成為同一個議題，最終導致油價跌至每桶30美元。」他解釋，「你從伊朗獲得額外的200萬桶原油，且需求下降，你覺得油價會怎麼走？」

布蘭奇說，雖然油價下跌到每桶30美元的假設不太可能發生，但也並不誇張。美銀美銀基本假設紐約西德州原油下半年均價為每桶56美元，倫敦布蘭特原油則為每桶63美元。

受貿易戰影響，布蘭特原油從4月份的高點下跌至6月12日低點，跌幅20％，直到美國與伊朗關係進一步緊張後才反彈約10％。