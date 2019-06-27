　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

如果川普不滿意「川習會」　油價可能「暴跌50％」…每桶剩30美元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國德州開採石油。（圖／路透社）

▲美銀美林分析指出，若川習會破局，國際油價有可能暴跌50％。（資料照／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普與中國國家主席習近平預定周末在20國集團（G20）峰會上會面，美銀美林（Bank of America Merrill Lynch）則指出，如果美中貿易關係未能好轉，有可能引發一連串事件，並導致國際油價大跌超過50％，屆時每桶原油恐怕跌至30美元。

美銀美林大宗商品主管布蘭奇（Francisco Blanch）表示，假如川普不滿意習近平周末在日本大阪G20峰會上的發言，可能會決定提高剩餘3000億美元中國商品的關稅，而此舉可能促使中國當局貶值人民幣，使得以美元計價的石油在中國變得昂貴，降低需求。

布蘭奇說，北京還有可能決定無視華府對伊朗的制裁，決定恢復從伊朗進口石油。他說，「貿易戰和伊朗問題已經成為同一個議題，最終導致油價跌至每桶30美元。」他解釋，「你從伊朗獲得額外的200萬桶原油，且需求下降，你覺得油價會怎麼走？」

布蘭奇說，雖然油價下跌到每桶30美元的假設不太可能發生，但也並不誇張。美銀美銀基本假設紐約西德州原油下半年均價為每桶56美元，倫敦布蘭特原油則為每桶63美元。

受貿易戰影響，布蘭特原油從4月份的高點下跌至6月12日低點，跌幅20％，直到美國與伊朗關係進一步緊張後才反彈約10％。

ET快訊
具荷拉「洋裝滑落」Nu Bra掉出！復出首秀「放送事故」粉心
1歲女嬰疑遭虐「4分之3腦損」！檢警首度傳喚保母夫妻　訊後聲
長榮律師持「空姐同意書」下通牒！限期返還32份三寶　將提告工

關鍵字：油價,原油,中美貿易戰,川習會,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

貿易磋商G20「川習會」有望進展　美財長：協議已完成90%

自主研發飛彈擊落無人機　革命衛隊嗆美國「沒膽量侵犯伊朗」！

港人促「G20」關注反送中　《香港01》：對它們有期望，未免幼稚

福衛七號升空後…主推進器「爆炸墜海」回收失敗　SpaceX最困難任務

「出口下滑」每天僅剩40萬桶？　伊朗石油部長：不實謠言

想去美國！父親帶2歲女兒渡河溺死　記者拍下「移民悲歌照」

如果川普不滿意「川習會」　油價可能「暴跌50％」…每桶剩30美元

準婆婆穿婚紗參加婚禮！親戚全傻眼「新娘低頭原諒」…心酸原因曝光

自主研發飛彈擊落無人機　革命衛隊嗆美國「沒膽量侵犯伊朗」！

福衛七號升空後…主推進器「爆炸墜海」回收失敗　SpaceX最困難任務

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

阿翔牽緊Grace手和好了！　 她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

宋仲基《阿斯達》腹黑上線　 為Jisoo報仇後..笑容令人發毛

郭台銘稱中華民國「最強外掛」! 喊三贏：高雄贏、台灣贏、中華民國贏

超萌！4金髮娃「排列組合擁抱法」 我抱你你抱他～搭配歡呼聲玩開惹

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

館長後悔「不知韓國瑜是這種人」　90秒道歉8次：現在還是很愧疚

張文綺傳訊打氣謝忻！　心疼「他好好的就好了」

如果川普不滿意「川習會」　油價可能「暴跌50％」…每桶剩30美元

準婆婆穿婚紗參加婚禮！親戚全傻眼「新娘低頭原諒」…心酸原因曝光

自主研發飛彈擊落無人機　革命衛隊嗆美國「沒膽量侵犯伊朗」！

福衛七號升空後…主推進器「爆炸墜海」回收失敗　SpaceX最困難任務

法國「菁英搖籃」名校廢入學考　就是要收更多低收入戶學生

GUCCI「子宮外露洋裝」挨轟　網罵：很噁心

兒子學校遭嗆：滾回墨西哥！　她怒投訴隔天竟被13歲霸凌者打到腦震盪

右耳爆痛2天「夾出活跳跳壁虎」！正妹醫發現耳內彎曲小腳…萬人起雞母皮

政論節目來賓火爆「出拳互毆」！　主持人看傻眼...默默撤退

阿嬤骨折！醫院回「你太老」拒絕治療　她轉急診等4小時才看到

「人肉鹹鹹的啦…」顏清標煮水餃霸氣大爆料！　驚人揭秘全場噴笑

溫網／梁恩碩不敵19種子　會外賽次輪止步

海上求婚毀了！26獨木舟遭離奇鑽洞　17人險滅頂「這是謀殺」

三大主機商破天荒聯手發聲明 反對川普政府徵收25％關稅

快訊／國道一號深夜車禍！2自小客與貨車擦撞釀3傷　1女右臂骨折

臉書直播抽獎都槓龜！她爆「天選之人系統」超黑心　網看完全傻眼

如果川普不滿意「川習會」　油價可能「暴跌50％」…每桶剩30美元

5位體育少女將大好青春奉獻給運動　她們的夢想和煩憂是什麼？

回憶的滋味　春水堂的特製排骨酥麵與紅豆茶奶酪7/1重出江湖

新北社會住宅累積7千戶以上　朱立倫要蔡英文先去問陳菊高雄蓋了多少？

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

國際熱門新聞

婆婆穿婚紗參加婚禮！她低頭原諒..

I罩杯女2年拍17部無碼片　遭..

右耳爆痛2天「抓出活跳跳壁虎」

沒收30支手機　老師狠拿鐵鎚瘋..

金牌性霸凌　南韓滑冰隊被轟出選..

扮獅演習地震脫逃　真獅全看傻

福衛七號升空　主推進器回收失敗

若川習會破局　油價恐跌至30美..

政論來賓互毆　主持看傻默默撤退

親媽一句話...女砸千萬整型3..

18歲男卡進碎肉機　只剩一雙腳..

梅根新家花費9千萬　納稅人買單

男孩被手扶梯夾食　5F摔死畫面..

美女老師「愛的抱抱」　46萬人..

更多熱門

相關新聞

伊朗革命衛隊：美國沒膽量來犯！

波斯灣局勢升溫，繼先前擊落一架美軍無人機，伊朗總統羅哈尼又譏諷川普是「智障」；川普總統則警告伊朗別想傷害美國人，否則將面臨美軍報復。伊朗革命衛隊航空部隊司令哈吉薩達26日反嗆，美國沒膽量侵犯伊朗領土。

美財長：中美貿易協議已完成9成！

兒子遭霸凌　她投訴竟被打到腦震盪

MIT校長替「華裔師生」平反：移民就像氧氣

變態媽害女流產　強迫看「煮熟小狗」

讀者迴響

發燒話題

味全龍 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

美女作家下體飄異味！伸手一摸傻了

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

全家限時3天「大冰拿鐵、美式買一送一」

王中平離家1月　余皓然淚崩長腫瘤

具荷拉洋裝整件滑落！Nu Bra掉出

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

爆社模擬投票出爐！郭台銘大勝韓國瑜

最後24小時！準颱風聖帕路徑出爐穿日

澎湖8遊客被按喇叭　竟砸爛復康巴士

獨／《上癮2》確定在台灣拍！

拿出身分證！義大樂園暑假對對碰

小3男童遭5同學「下體淋熱水」霸凌

網傳偷拍空服員不雅片　被害空姐氣炸提告

阿翔牽緊Grace手和好了！「甜蜜小動作」一路狂閃

藥頭驚爆染毒藝人名單！S姓女主持人狂吸高價大麻

更多

最夯影音

更多

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

阿翔牽緊Grace手和好了！　 她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

宋仲基《阿斯達》腹黑上線　 為Jisoo報仇後..笑容令人發毛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面