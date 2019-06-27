習近平首度訪日！「今晚會安倍」料發表共識　確認中日合作關係

▲ 安倍及習近平預計今晚會面。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

為出席日本大阪20國集團（G20）峰會，中國國家主席習近平今（27）日稍早已乘專機自北京出發，預計下午抵達，晚間將與日本首相安倍晉三舉行中日峰會。日媒指出，二位元首可能在會中重新定義兩國間「永遠的鄰國」關係，確認雙方深化合作的意志，並發表共識。

這是習近平上任以來第一次訪日，也是時隔近9年來首度有中國領導人出訪。上一次有中國領導人訪問日本是在2010年11月，時任國家主席胡錦濤前往橫濱出席亞太經合會。《朝日新聞》報導，此次習安會料將確認兩國不僅是地理上無法分離的鄰國，也將強調合作的重要性，避免關係惡化。

中日關係2012年因釣魚台列嶼爭議降至冰點，直到安倍2017年表示有意參與中國的「一帶一路」倡議後才稍見起色。中國國務委員兼外交部長王毅及日本外務大臣河野太郎26日晚間通話30分鐘，一致認為應使習近平此行成為中日關係走上新階段的契機。

另一方面，有消息指出，留學或旅居日本的香港人今晚將在大阪舉行「守護香港的自由與民主主義行動」集會。率先抵達日本的中國高層已經要求日方，應徹底做好習近平的維安工作。中國外交部助理部長張軍日前被問及習近平是否會在G20峰會觸及香港議題時也表示，此次峰會聚焦全球經濟貿易，因此不會討論香港問題。