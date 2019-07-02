雨衣男闖辦公室要找「王先生」　推倒OL強摸臀詭辯：只1、2秒

▲彰化1名OL被男子伸鹹豬手摸臀。（圖／CFP）

記者唐詠絮／彰化報導



從事製造業的陳男於2018月間，涉嫌穿著黃色雨衣進入1處大樓辦公室，對要下班的OL將她推倒在地，伸出鹹豬手進入褲內摸臀，oL大喊救命、變態，陳男才逃離現場，造成 OL身體左側有擦挫傷，彰化地院調閱監視器從外觀認定，陳男當時出現在案發現場，依強制猥褻罪判有期徒刑1年2月，可上訴。

判決書指出，陳男2018年8月7日晚間先駕駛自用小客車停在路邊，身穿黃色輕便雨衣步行進入彰化某大樓三樓辦公室，看到一名OL獨自在辦公室內，詢問要找「王先生」，OL告知「此處沒有王先生」，陳男上前將OL推倒在地，以手壓制她的腰部，再以撫摸女子臀部，OL大喊救命、變態，逃離現場，趕緊打電話給同事求救，陳男才逃離現場。

OL報案描述涉案男子約178公分，年約40歲，身穿黃色雨衣、深色西裝褲、沒戴眼鏡雖然近視150度左右，但已經有2、30年沒戴眼鏡，走路騎車都沒有問題，當時她看到男子的臉，從眼睛、嘴型五官以及當天上班族的裝扮可辨識出對方，她還記得男子右邊鞋子腳踝附近有一黑色突起物，狀似鞋帶等特徵指認陳男。

陳男稱，當天沒進到該大樓，也沒摸女子臀部，他有工作和女友，不可能有這樣的行為，陳男委託的辯護人也認為，女子有近視，慌張未看清楚對方長相，縱然有看到嫌疑人也未必是真正犯嫌，陳男除了未進入大樓外，強制猥褻的「強制」構成要件是，須有一段時間的進行，違反被害人意願致使不能抗拒，而被害人實際上被摸臀的時間只有一兩秒，應該只構成性騷擾罪嫌。

法官考量陳男已有妨害性自主等犯罪紀錄，又侵入辦公室對女子以強暴行為撫摸臀部，造成女子心理創傷、陰影，行為惡劣，且未能坦承犯行，依強制猥褻罪判有期徒刑1年2月。

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