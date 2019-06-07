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研究顯示：女生和毛小孩一起睡更好眠！貓奴看結果...只能笑笑der

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▲▼狗，貓，睡覺。（圖／Pexels）

▲狗狗是人類最忠實的朋友，現在可能也是最好的床伴！（圖／Pexels，下同）

生活中心／綜合報導

你是狗派還是貓派？平常會與毛小孩同床共枕嗎？很多人從單身邁入兩人世界，光是旁邊多睡一個人就已經很難習慣了，跟不受控的動物一起睡覺，更讓人相信睡眠品質一定會被影響。但，真的是這樣嗎？國外網站《Bright Side》發現美國一項研究結果，可以讓人從此理直氣壯，與毛小孩跳上床一起睡！

這項研究搜集了962名美國成年女性調查數據，其中大約55%與至少一隻狗一起睡覺，其中31%與貓睡覺，另外有57%會與人類伴侶一起睡覺。不過，雖然在匹茲堡睡眠質量指數（PSQI）評估下發現，受訪者的睡眠品質和毛小孩其實沒有直接、全然的因果關係。但研究人員還是發現一些有趣的結果。

請繼續往下閱讀...

研究發現和狗狗一起睡覺的女生，入眠與起床時間都更早，且和人類伴侶相比，和狗狗睡覺不只會減少對睡眠的干擾，帶給女生的舒適感與安全感竟然也更強烈，讓男友完全遜掉了！至於廣大的貓奴看到研究結果，應該都只能摸鼻子笑笑，一點也不意外。報告顯示，同床的貓咪跟人類一樣，容易打擾到另一人的睡眠，牠們帶來的舒適、安全感，也比狗狗來得要低。

▲▼狗，貓，睡覺。（圖／Pexels）

其實在網路找一下就可以看到許多貓奴的心酸分享，很多人雖然希望被主子「臨幸」陪睡，但貓咪偏小、軟軟的身子睡在旁邊，難免讓貓奴覺得壓力很大，就怕睡到一半翻個身，壓到主子造成傷害，整夜就在這種既興奮又擔心的矛盾情緒下入睡，難怪睡不好。再者，貓咪習性是早上睡覺、晚上活動，若沒有調整和自己一樣的作息，就算只養一隻，大半夜也會在家暴衝狂跳，好不容易睡著的女貓奴，可能就會被吵醒！

▲▼狗，貓，睡覺。（圖／Pexels）

此外，亞利桑那州的校園睡眠醫學中心睡眠醫學專家也曾評估40位沒有睡眠障礙的健康成年人，與他們的狗狗共眠5個月的睡眠狀態，也讓狗狗穿著活動追蹤器，觀察他們7個晚上，最後結論是「許多人在跟寵物睡覺時，確實會感到舒服與安全」。

但專家也提出建議，那就是讓狗狗睡在臥室沒有問題，但最好避免一起睡在床上。因為根據研究結果，如果床上睡著幼犬，同睡的人類就會犧牲掉高品質的睡眠，道理可能與貓奴潛意識害怕壓到貓咪的心情相同。

▲▼狗，貓，睡覺。（圖／Pexels）

專家表示，人類與動物的關係愈來愈親近，但人類一天中有絕大時間都在外面工作，回到家就會希望陪在狗狗貓貓身邊，因此會帶進臥室一起活動、睡覺。這些研究讓許多狗主人從此放心，從此再也不用聽別人說「這樣會睡不好啦」的碎碎念。至於家有貓皇要伺候的奴才們，從現在起讓牠們的作息和你同步，再幫牠們準備專屬被窩，說不定還是有機會的！

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關鍵字：,,睡眠品質,毛小孩

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