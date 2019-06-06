Selina深夜PO文求救嚇壞粉絲！接到神秘來電　請求破解「那幾天」的廁所事件

▲Selina在6/3（一）深夜突PO文，慌亂的語氣讓粉絲們趕緊回覆！（圖／截自「Selina任家萱」臉書）



消費中心／綜合報導

最近開了新節目又有「節目約會」滋潤的Selina，出席大小活動總是神采奕奕，更有著從容溫暖的自信！沒想到6/3（一）深夜，一通神秘的「求救電話」把女神嚇得花容失色，甚至PO文要網友一起在6/6（四）以前想想辦法，讓從來沒見過Selina這樣的網友，拚命幫忙轉貼，或在底下留言、安慰Selina，互動超暖心！

把Selina嚇傻的來電，原來是每個月有幾天會出現的「游懿蔚」，竟然神奇消失了？！ Selina把這件事PO上臉書後，還希望網友趕快幫忙「破案」，馬上激起大家討論「那個游懿蔚到底是誰？」、「掰了味……Selina是不是沒把句子寫完，這樣會少一條線索啊！！」、「女孩們的小困擾，到底是什麼啊？」、「要是6/6星期四沒『破案』會怎樣啊」？

▲Selina的PO文嚇壞粉絲。（圖／截自「Selina任家萱」臉書）

好在同為女生的粉絲一秒就get！馬上聯想到這是女孩每個月某幾天一定會經歷的「恐怖廁所事件」。「那幾天就是會有這種狀況！超尷尬的，先卡位看大家解惑」、「游懿蔚就是在說女生那幾天『有異味』的困擾吧」，其他人則集思廣益，「有異味就用淡香噴起來？」、「搧風除濕有用嗎？」、「躺在家冷氣開一整天！」可是對女生來說「那幾天」總不能一直宅在家，「外出的時候要怎麼辦？」還有眼尖的網友發現Selina照片的角落，不小心把最懂女孩的「蕾蕾夥伴」蕾妮亞一起拍入鏡了！「我也跟Selina一樣用這牌耶～」、「用這個不會漏也很乾爽」。其實根據可靠消息指出，Selina近期接下蕾妮亞代言，要與全新輕潔抑菌衛生棉＆私密肌屏護系列從生理期到非生理期呵護女孩們的每一天！

▲眼尖的網友發現Selina照片裡呼之欲出的小秘密。（圖／截自「Selina任家萱」臉書）

女生的「那幾天」讓私密肌好悶熱，容易衍生的異味也讓人困擾又尷尬！尤其在公共場合更擔心是不是動作大一點，身邊的人馬上就會發現味道不對，總是過得緊張兮兮！陪伴女孩多年的蕾妮亞，懂得每個女生的特別，更要為妳一一守護。全新上市的「輕潔抑菌」衛生棉，就是特別針對妹妹肌容易產生的小困擾而研發，不僅選用輕柔、0.1cm特薄棉片，更在其中添加以SP+抑菌成分與鼠尾草油調和的獨家配方，經日本實驗證實能99.99%抑菌（抑制金黃色葡萄球菌、大腸菌），持續淨味消臭。強大的吸收力也能將經血快速封鎖在最底層、不怕回滲，讓表面維持乾爽，當然也成為抑制悶濕和抑制細菌溫床孳生的大功臣。

▲獨家抑菌配方讓女孩即使到了夏天，也能動靜皆宜，幫「妹妹」維持乾爽清新的狀態。（圖／記者林敬旻攝，下同）

過去以為坐在辦公室吹冷氣，就能跟尷尬異味說ByeBye，殊不知坐著不動還是讓「妹妹」容易聚積悶熱，更別提一整天往外跑業務的姐妹。「輕潔抑菌」系列在抑菌的同時，更能有效消除經血異味，讓每個女孩都能跳起來歡呼「掰了味～」，盡情享受「潔淨的那些天」。從此不管身處哪裡，再也不怕私密肌被異味附體，從此放膽邁步前進，那幾天一樣維持工作神效率和愉快好心情！

▲「輕潔抑菌」系列，守護女孩日間、量多以及夜晚熟睡時，每分每秒都能「掰了味」！

即日起到6/30（日），進入掰了味活動頁跟著Selina一起抽絲剝繭，成功破解廁所懸案就有機會獲得輕潔抑菌全系列產品正貨！ 6/11（二）晚上8點，Selina也會現身星光雲和蕾妮亞粉絲團同步直播，除了「輕潔抑菌」系列，還會帶來天天呵護私密肌潔淨的貼心神器，要給粉絲們雙重驚喜！同步follow直播，還有機會被偶像欽點，把蕾妮亞私密暖心禮盒&偶像親筆小卡片帶回家，一起體驗Selina也曾被深深感動的呵護！

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