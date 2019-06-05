高畫質王者！Sony X9500G極真影像、全音域環繞立體音效　每個畫面都讓人驚嘆





▲甫發表的Sony X9500G以更細膩、立體的觀影享受，躍身成為影音市場的新寵。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

電視的發明，讓人們即便不出門，用眼睛就能探索全世界。但自從影像技術從映像管跨到數位視訊時代，不斷革新的技術，讓人們更想追求接近真實的影音享受！然而智慧電視愈做愈大，想把家裡打造成影音劇院的消費者，以為擁有大尺寸的螢幕就萬事俱備，刷了卡、搬回家才發現，畫質、影像表現竟然樣樣不如預期？其實在各家品牌爭相推出大尺寸電視的市場，挑選重點絕對不是顧及尺寸就好，若沒有強大的處理器、動態影像、背光等技術互相幫襯，還是無法享受真實的臨場感。

在現今電視的市場下，有林林總總的選擇，消費者必須要多做功課，互相比較，才能夠找到最適合自己的，若是常在家用電視看電影的消費者或電動玩家，不少過來人都建議，「直上旗艦機型！震撼的爽度與無與倫比的娛樂效果，才是真的過癮！」引領影像表現技術的Sony，近來為市場帶來全新系列LCD旗艦機種X9500G，螢幕從55吋起跳，以及市場熱銷、接受度最廣的65吋，甚至也有85吋的大尺寸滿足不同需求，不過只要是玩家都了解，螢幕大固然重要，但那電視裡面的小小一個處理器才是重點！

X9500G全系列皆搭載「超極真影像處理器X1旗艦版」，比起過去的進階版，更能偵測螢幕上數百種不同物件，強化亮度、色彩，再以極致分區超解析技術，凸顯肉眼都難以察覺的細節，整合出銳利清晰、近乎真實的畫面。

▲簡約一向是Sony的美學原則，X9500G機身背面和底座將繁雜的線材完全包住，不再有亂糟糟的線材干擾觀賞。（圖／品牌提供、記者林敬旻攝）

▲▼畫質模式可隨喜好選擇與自訂。（圖／記者徐文彬攝，下同）

▲魚身的鱗片與食材整體的新鮮度都能呈現得相當清晰細膩，令人驚豔。（圖／記者徐文彬，下同）

▲綠黃相間的樹葉與層疊光影，顏色飽和同時兼具細膩畫質。

▲畫面明暗對比清楚，即使昏暗處，建築、紋飾細節仍然相當清晰。



X9500G的極瞬明鋭影像技術可精準分析每個高速動作畫面，讓動態畫面更流暢、有感降低讓人出戲的模糊與殘影。不管是爆炸高光或是動作的場面，再也不怕錯過精彩的瞬間，當別人的影像畫面一片死灰，你還能細數混沌之戰的每一處亮點！

▲▼X9500G的極瞬明鋭影像技術能大幅度減低高速動態常見的殘影畫面，讓運動迷欣賞賽事或玩家打game都很有感。





▲醬油緩緩倒出，流暢度十足，桌面的紋路與散在缽旁的食材，其細節表現也相當細膩。

▲潑灑的液體與水滴，也能呈現得細膩且動感。

就算被家人朋友擠到沙發邊緣，X9500G搭載的超廣角技術更讓影像從任何視角看去，都能保持令人驚豔的飽滿色彩，不會出現白化現象。

▲廣視角技術，大角度斜著看畫面也不會色偏、失真。（圖／記者林敬旻攝，下同）

一台好電視除了有好的畫質，當然也要有如臨其境的音場環繞效果！X9500G採用全新多音域環繞聲場技術，電視兩側上方，再搭配低音反射型揚聲器，讓發聲位置更準確，營造更立體的空間感。

Sony X9500G更具備當今最流行的娛樂元素，包括Android服務，快捷鍵一鍵就能開啟Google Play及超夯的影音串流平台Netflix。特別吸引人的是，Netflix更與Sony合作開發校正模式，Netflix上有豐富的高畫質片源，影癡們除了在家就能享受真正的4K HDR觀影體驗，選擇Netflix校正模式播放後，畫面的氛圍、色彩表現更能忠實呈現原創角度，詭譎的時刻加倍驚險，更融入劇情。

▲按下快捷鍵，一秒就進入Netflix帳戶與選單。

▲「Netflix校正模式」比照專業影像工作室顯示器調校，在家即能享受在電影院欣賞電影、影集的影像氛圍，很能吸引Netflix的重度上癮者。

▲使用「Netflix校正模式」。



▲未使用「Netflix校正模式」。

新銳且更升級的技術，放大每一個畫面的感官享受，從電源開啟的瞬間，流暢、立體的影像表現，就讓人驚嘆連連，清楚、直覺式的選單功能，也好讓新手一步步輕鬆探索。每天下班、週末就只想宅在家，因為有了Sony X9500G，讓客廳升級成家庭劇院體驗。