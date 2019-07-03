「沒和同事吃午飯」被主管罵不合群　女傻眼：一搭話就介紹男友！

▲在公司吃午餐示意圖，非本文當事女子。（示意圖／記者李佳蓉攝）

大陸中心／綜合報導

山西運成市一名女子小武表示，自己因為不喜歡和同事一起吃飯，因此被老闆要求一定要改進，但她本來個性就比較獨來獨往，同事們的話題又總是在聊小孩，根本聊不起來，因此感到很困擾。

根據《梨視頻》報導，24歲的小武表示，自己在公司一年多了，工作上跟大家配合得不錯，但老闆在半個月前突然發微信問她，怎麼都不和同事們一起吃飯，這樣很不合群，大家都是一家人。老闆還要求小武一定要改進，讓她感到很尷尬。

「在公司我做好我份內工作就可以了，我覺得老闆沒有必要太干涉我的私生活」，小武也說，同事吃飯是在下班時間，同事們大部分年齡都是35歲以上、40多歲居多，有些人孩子都跟她差不多大，聊天都在討論孩子考試的事情，只要一搭話就想幫她介紹男朋友，因此覺得聊不來。

▲小武被王總要求跟同事一起吃飯。（圖／翻攝自梨視頻）

這件事情成為微博熱搜話題，大部分網友都認為老闆管太多，「越不入流的公司亂七八槽的規定越多」、「和誰吃飯是她的自由吧」、「因人而異吧……有的人就是不喜歡人多啊」、「關鍵年齡差距大，沒有共同話題，還要給介紹男朋友這誰受得了」。

也有網友指出，主管其實是好意，「工作呢，除了對事，還有對人的。領導能特意的私下跟你說出來，也是對你的一種指點，至少是看得起你的。不合群，晉升的難度肯定就大很多了。還有一個，這種事你要是不爽，私下吐槽一下就好了，現在擺到檯面上，把公司放火上烤，離自己涼也不遠了。」