提升文創實力！文化部3年扶植37家台灣品牌　營銷、授權眉角全都教

▲文化部「Fresh Taiwan」計畫一次集結台灣多位創作人和豐富作品，迅速吸引國外廠商目光！（圖／記者季相儒攝，下同）

消費中心／綜合報導

現今炙手可熱的IP（Intellectual Property，智慧財產權）產業，帶動一連串經濟發展與消費行為，台灣當然沒有錯過這一波全球熱潮！文化部集結相關產業人才推出「Fresh Taiwan」計畫，連續三年，共協助37個台灣圖像品牌，前往日本、香港、上海等地參加8場國際授權展。今年4/3（三）～5（五）前進日本授權展時，更帶著台灣創作者在東京表參道人氣文具咖啡店「Bundougu Café」進行快閃銷售，並與在地創作人進行交流、激盪更多火花！

在5/29（三）舉辦的「圖像授權類文化創意產業國際拓拓展計畫」成果記者會，文化部文化發展司陳芝儀副司長致詞時表示，今年度計畫不只帶創作人與圖像品牌開拓國際市場，文化部也推出新策略，例如增額補助讓圖像品牌的經紀人、代理商能陪同參展，更快促成商業合作並了解海外市場；此外像是前進人氣咖啡店快閃販售，則是針對特定族群做分眾行銷，直接面對市場與消費者，不論展內展外都創造高話題與傳播效應！現場也有不少創作者分享參加授權展的新發現，像是許多人認為打入日本市場有難度，但當地消費者對日本原創角色有些疲乏感，因此廠商近來反而會尋求海外角色，合作機率因此提高很多，而以台灣檳榔為元素做成的帆布包，就連中國廠商也有興趣採購。

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▲擴大臺灣原創圖像授權商機不只侷限於國際授權展會辦理之區域市場，5月23日舉辦2019東南亞文創商機洽商會，邀請到亞洲重量級授權代理公司「Click! Licensing Asia Inc.」的CEO Marilu Corpus女士，及新加玻授權代理公司「PinkTank Asia Pacific」的創辦人Pinky David女士來臺，與臺灣原創業者進行一對一的商務洽談。（圖／文化部提供）

風格可愛療癒的《紅豆姐姐》創作者愛美表示，出發參加授權展前，「Fresh Taiwan」計畫會找來熟悉營銷、授權法律的老師與品牌端來上課，把他們多年的經驗傾囊相授，不僅讓創作者、國內經紀團隊更了解如何洽商，也幫這些新品牌省去許多摸索的時間。以「瘋兔」角色參展的「藝丰云設計創意有限公司」專案經理鄭琇文也分享，上了課才知道授權方法有很多種，如今大家最常聽到的權利金，她笑說，「可能要像『漫威』那種大公司才可以跟想合作的廠商這樣談，對於新的原創角色來說，條件交換會是常見的做法。」描繪出懷抱搖滾夢想少女Amisa的創作者浩理斯補充，「例如有廠商想合作生產公仔模型，廠商可以免付授權費，我們也可以省去製作費，做出樣品後參展，若吸引第三方想下訂單，就等於由我們與廠商雙方共同開發。」

▲事前的輔導課程也能幫創作端了解廠商在想什麼。浩理斯解釋，「角色畫法過於繁複或顏色太過繽紛，在開發商品時就會增加許多成本，了解這些眉角，我們就能再慢慢調整修正。」

此次「Fresh Taiwan」計畫中，三人代表的角色品牌皆有參與2018上海國際品牌授權展，他們認為中國市場的確很大，相較於日本廠商會先了解角色背後的故事與寓意，中國廠商則是先詢問社群媒體的粉絲人數，希望能快速搶一波商機。儘管台灣市場尚小，但三人對於台灣創作的品質還是相當有信心，浩理斯認為台灣創作者的優勢在於自由、靈活度很夠，加上題材多元，自然能讓國際看到更多台灣特色！

▲參展結束後，「Fresh Taiwan」計畫也會安排事後輔導。鄭琇文認為最讓他們感到受用的是，前輩們會以過來人經驗提醒，若廠商在合作過程中希望原創角色能配合刪修，真的需要再三評估，若為了短時間內曝光獲利，而失去角色原本精神，反而不利於長期經營。

經過海外授權展的洗禮，本來主打親子客層的愛美，也看到上班族與中高齡者的市場。而造型獨特的「瘋兔」，鄭琇文與團隊都認為適合運用在戶外運動用品或迷彩軍用品上，此次在上海與廠商一對一的交流後，已預計和中國機能運動服飾品牌合作，她透露未來不只還想推出公仔，有著一口鯊魚般大嘴的「瘋兔」其實也想鼓勵外在有明顯顏面缺陷，如唇顎裂的患者，也能像「瘋兔」一樣自信活躍。經營多年、圈粉無數的Amisa角色，也準備推出盒玩等形式的小公仔，萌翻粉絲們。

▲愛美當初創造「紅豆姐姐」是為了以童趣的方式讓孩子認識環境保育、永續的重要性，如今她希望以動畫手法與更成熟的表現方式，讓大人也能進入「紅豆姐姐」的世界。

結束今年度「Fresh Taiwan」海外參展行程後，文化部與許多創作人又隨即投入台灣文博會，一次匯集更多台灣創作人，讓來台尋求合作的廠商，看見台灣噴發的文創實力。5/23（四）在台灣舉辦的「2019東南亞文創商機洽商會」，也讓台灣品牌、當地代理公司有機會相互了解，將台灣IP經濟拓展至東南亞！陳芝儀副司長也表示，文化內容策進院即將成立，屆時文化部將會協助其與整體政策更完備接軌，一起攜手促進授權市場更蓬勃發展！

▲文化部文化發展司陳芝儀副司長（中間左一）、聯合數位文創股份有限公司李彥甫董事長（後排左四）、LIMA國際授權協會台灣代表處羅嘉惠總監（後排右三）與多位創作者、品牌代表。