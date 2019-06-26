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高雄自搞小三通？　這些人打臉韓國瑜政府「愛說謊」

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▲▼高雄旗津到溫州洞頭今日首航小三通。（圖／翻攝自國民黨立委黃昭順臉書）

▲高雄旗津到溫州洞頭25日首航小三通。（圖／翻攝自國民黨立委黃昭順臉書）

政治中心／綜合報導

高雄市觀光局長潘恒旭25日出席海運公司主辦「小三通首航典禮」，卻被爆出業者早已解散，沒有合法申請航線也曾經走私船舶，引起熱議，包含行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁等人批評小三通是騙局。總統蔡英文26日受訪時也表示，恐怕是因為韓國瑜在忙其他事，沒有放心力在領導市府。

潘恒旭25日出席旗津—溫州洞頭「小三通」首航時表示，希望藉由小三通讓高雄、溫州發大財。網友在PTT上發文表示「高雄人真的快被氣哭…豬瘟鄰國已經各個都淪陷，剩下台灣苦撐，現在搞這齣防疫漏洞。」、「台灣都快要成為口蹄疫非疫區了，豬肉快要可以外銷了！」

潘恒旭說明，純粹是載貨船，從高雄到馬祖再從馬祖到溫州2段航程是金門的一家船公司叫上和海運，這家公司租了2艘船，叫「延鴻輪」及「永順2號」。他強調，單純物流運送，不載人，多以工業產品、絲綢為主。接駁船則是之前有交通部航港局核准可營運小三通航線的船隻，關於物品檢疫部份，在高雄海關（小港區）那邊完成通關檢查、檢疫動作，確認OK後才能開進高雄港。

▲高市觀光局長潘恒旭 。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市觀光局長潘恒旭 。（資料照／記者賴君欣攝）

黃捷：業者已於108年6月12日解散

黃捷查證後在臉書表示，這家上和海運股份有限公司已於上上週（12日）註銷，公司已解散，且該船去年還被查到是走私船，目前得知，南部航務中心也未收到相關航線申請，高雄觀光局同仁也不曉得此活動，甚至連陸委會也不知道，並直指「這個活動目前看起來未有任何合法依據。」

向交通部航港局求證後，黃捷指出，要出的2支船屬於棨鴻公司，並非上和海運；永順2號（自有船）預計7月31日出航，目的地是金門；延鴻輪（租用船）預計12月31日出航，目的地是烏坵，且「旗津到溫州不可行，因為2條船下個目的地不是直航溫州，就算永順2號要從金門轉，溫州也不是小三通範圍，這2條船沒國際證書，不能跑大三通，最多只能跑小三通。

陸委會：製造發大財假象

不過，潘恒旭此說遭陸委會打臉。陸委會25日下午發出聲明表示，此小三通首航是「騙局」，意在製造發大財假象，挑戰中央在兩岸事務的權責 。

陸委會指出，經查證後發現，本次主辦首航活動的「上和海運股份有限公司」，其船舶運送業許可證，業於2019年1月23日經交通部航港局註銷，且該公司已於108年6月12日解散。

陸委會表示，本次首航活動邀請函顯示的永順2號及延鴻輪也非上和海運股份有限公司之自有船舶。延鴻輪的船東為昕宸實業股份有限公司，租船人為棨鴻輪船股份有限公司、永順2號輪的船東為棨鴻輪船股份有限公司。該2船舶目前皆在高雄港內，迄今上述2輪並未向航港局提出「小三通」及直航申請。

面對爭議，潘恒旭26日早上在臉書表示，這次小三通首航活動，他不察誤越高雄市觀光局應有分際，而該活動爭議引發軒然大波造成市府困擾，他深感歉疚，該活動他僅受邀來賓，他與市府並無在該項活動扮演任何角色，他不察之失與市政府團隊無涉，若有責任自己會概括承擔。

蔡英文：市長沒放心力領導市府

針對小三通爭議，蔡英文26日受訪時表示，兩岸議題是中央職權，也有相關法規，高雄市府在這件事上充分顯現出，相關人士對兩岸交流跟決策系統確實有不了解的地方。

蔡英文還說，近來高雄出現難以理解的事情，恐怕是因為市長都在忙其他事情，沒有放心利領導市府，市府確實應該要把發條上緊一點。

蘇貞昌：大騙局不要信

蘇貞昌25日晚間透過臉書發文，並透過貼圖直接打臉高雄市長韓國瑜團隊。蘇貞昌表示，才跟大家講台灣豬即將申請成為口蹄疫的拔針非疫區，請大家多重視防疫的重要性，結果卻收到很多網友意見，要他看一張「旗津-溫州小三通」的活動照片，希望政府留意有沒有防疫漏洞。

蘇貞昌指出，這條航線沒有政府許可，船公司兩個禮拜前申請解散 ，且航權今年初註銷，不能通航，兩艘船根本就還在高雄港內，更遑論要辦首航，「無論你為了甚麼政治口號、甚麼政治利益，千萬不能拿防疫開玩笑，政府會嚴格把關，相信人民也不能接受這種行為，若有人要違法通航，政府一定嚴辦！」

▲蘇貞昌臉書發文澄清旗津、溫州小三通。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

▲蘇貞昌臉書發文澄清，該航線沒政府許可，且船公司兩個禮拜前申請解散 。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

陳其邁：為什麼愛說謊？

陳其邁發文表示，「為什麼愛說謊？」主辦活動海運公司已解散、宣稱首航的兩艘船仍在高雄港內、高雄旗津和中國浙江省溫州洞頭都不是核准的小三通港口，「從以上三件事，可以知道該活動就是謊言！兩岸直航為中央職權，未經許可根本不能從事直航。違法事項，政府一定會嚴加查處到底！」

陳其邁貼文最後標記，「如果根本沒有直航事實、為什麼愛說謊、不要拿防疫開玩笑」

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關鍵字：小三通,韓國瑜,潘恒旭,旗津,溫州,蔡英文,蘇貞昌,陳其邁

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