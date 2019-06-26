韓國瑜當總統高雄上班　林濁水：天才或白痴才想得出來

▲韓國瑜。（圖／ETtoday攝影中心）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的首場「國政願景電視發表會」25日晚間在高雄登場，主題為憲政、外交、兩岸、國安。國民黨初選參選人、高雄市長韓國瑜在第一輪發言時表示，若能在初選出線，絕對不會離開高雄。對此，前民進黨立委林濁水表示，「只能說征服太空級的天才或白痴才想得出來的策略。」

林濁水26日在臉書質疑，「為什麼要在高雄？要處理高雄市務？那麼將來補選上任的市長變成了韓總統兼太上市長的秘書長？取消高雄地方自治？而且一星期3天在辦高雄市政，剩下兩個上班天辦國防外交兩岸及其他事務？」

林濁水直言，如果不當太上市長，只管中央事務，一星期大批中央人馬，跟著南北奔波跑4趟，豈不是莫名奇妙，「只能說征服太空級的天才或白痴才想得出來的策略。而韓粉拍手叫好，韓粉是跟著變天才還是白痴化了？」

韓國瑜25日在政見會上表示，去年九合一大選選舉轟動武林震驚萬教，吸引海內外關注，感謝高雄市民讓她當上市長，這半年捫心自問，團隊都很認真，局處首長都做到爆肝，「做做做、衝衝衝」， 大讚高雄是最有潛力的發財產地。

韓國瑜也說，這次治高雄登革熱向中央要預算，結果遭受各種抹黑、嘲諷，若未來高雄要更燦爛繁榮，必須要有中央參與，因此，若有機會贏得初選，保證不會離開高雄，「沒有一個總統候選人會把競選總部設在高雄，也沒有總統候選人承諾三天要在高雄上班。」