「超金警」聯盟強力攔詐　台南5月份成功阻詐549萬餘元

▲台南市長黃偉哲頒獎表揚5月份攔阻詐騙有功人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲於6月26日下午召開6月治安會報，公開表揚5月份攔阻詐騙有功人員，這次受獎者計有玉山銀行、京城銀行、中國信託、第一銀行、台灣新光銀行、官田區農會、中華郵政及統一超商、OK超商、萊爾富、全家超商、家樂福等行員業者共59人。

警方指出，超商、金融機構人員，積極協助警方通報攔阻詐騙，成功守護市民財產，台南市長黃偉哲親自頒發獎座及獎金，更親自撰寫感謝信函至其攔阻有功者總行高層致以謝意。

這成功攔阻案例中，以國泰人壽佳里服務中心攔阻詐騙案較為特別，該案詐騙手法為假交友，詐騙集團得知吳姓男子人有一筆價值50萬元的保單，即稱家人重病住院需購買營養品治療疾病，以楚楚可憐姿態向吳男借款稱要救家人性命，激起吳男波濤洶湧的同情心，吳男便至國泰人壽佳里服務中心欲將保單解約，大筆的解約保單金額引起劉姓高級客服專員注意，立即通報警方，轄區警方迅速到場了解後，告知吳男此為詐騙集團慣用的詐騙手法，所幸及時攔阻詐騙情事發生，成功攔阻詐騙款項。

台南市警局呼籲指出，詐騙集團常以假交友結合假投資詐騙手法攻心，利用被害人的情感（同情、愛情、貪念…等），誘以被害人自發性將畢身積蓄全都付諸流水，網路交友應謹慎小心，尤以涉金錢借貸及投資更應慎重判斷，以免陷入粉色詐騙陷阱，若遇有疑似遭受詐騙情事，可撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助查證，以免被騙。