天使之眼守護家園　黃偉哲表揚捐贈路口治安監視錄影系統業者

▲台南市長黃偉哲表揚捐款給市警局，規劃裝設路口治安監視錄影系統業者。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲，6月26日在台南市治安會報中，表揚5家建設公司，捐款給市警局規劃裝設路口治安監視錄影系統，參與社區安全維護。

台南市治安監視錄影系統，目前大部分建置於重要路口，對於社區路口較為不足。現有社區監錄系統主要為民間自建監錄系統，基於自我需要僅攝錄自宅周邊，未攝錄路口，致員警偵辦刑案調閱監錄系統時，常遇到斷點。

黃偉哲市長為完善台南市治安監視網，指示台南市警局推動「天使之眼守護家園」計畫，讓社區居民參與守護家園，由有意願參與之愛心天使捐贈款項，設置社區路口監錄系統。為考量路口監錄系統有侵犯人權之虞，捐款統由市警局依相關法令設置管理，以保障個人隱私。該計畫以台南市重要路口監錄系統為骨幹，社區天使之眼監錄系統為血肉，兩者相輔相成，綿密台南市治安監視網、提高刑案破案率，建構臺南成為人民期待的安全家園。

天使之眼計畫推動後，即有皇龍建設股份有限公司、堡聖建設有限公司、富立建設股份有限公司、台邦首府建設股份有限公司及北基國際開發實業股份有限公司等5家熱心公益企業，主動表達願擔任社區天使，共捐贈新台幣342萬元，市警局規劃設置於安南區九份子3處社區重要路口，建置具車辨功能監視器，納入台南市警局治安監視錄影系統管理。台南市警局期許有更多天使加入，建置台南成為安全家園，讓市民能安居樂業。