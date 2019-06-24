小薰自爆收詐騙公文　法院：她真的被告了還打電話來問過

▲小薰日前收到法院調解通知，認為是遇到詐騙，台北地院特地澄清「是真的」。（圖為資料照／翻攝自小薰臉書，下同）

記者劉昌松／台北報導

藝人小薰日前在臉書貼文，她收到通知要為車禍案件到法院調解，但是「打給法院電話空號」，小薰認為是詐騙，還呼籲粉絲小心。對此，台北地院24日澄清，小薰收到的開庭通知是真的，且小薰也打通電話向書記官否認撞車，但因對造保險公司有相關書面證明，法院並請小薰如有疑問，到時可出庭釐清事實。

多家媒體在21日報導，小薰(黃瀞怡)在臉書上傳「台北地方法院台北簡易庭通知書」照片，她說人生第一次收到地方法院信件，原因是她在2017年撞到別人車子，可是在她記憶裡完全沒有這樣的事，而且車牌號碼不是自己或家用車的：「打給送達代收人今天剛好休假，打給法院電話空號，打給當事人他說他車子沒被撞。」粉絲看到建議直接交給警方處理。

對此，北院24日下午回應表示，台北地院台北簡易庭確實有一件富邦產物保險公司對小薰提起的訴訟，訴訟原因是小薰在2017年5月間，駕駛租賃車在台北市富錦街附近與他人發生擦撞。

▲小薰是《我愛黑澀會》出身的藝人。（圖為資料照／翻攝自小薰臉書）

富邦產險先賠錢給車禍的對造當事人後，轉向小薰求償，並拿出小薰簽名的交通事故現場圖等資料作為證明，法院認為本案有和解空間，因此通知小薰和富邦產險，訂2019年7月15日到庭調解。

法院表示，小薰曾為此打電話到台北簡易庭找承辦書記官，否認有車子被撞到，書記官因此說明富邦產險求償內容以及理由，並請小薰如有疑問，可直接和富邦產險的送達代收人聯繫，對於小薰說通知書上的電話是空號一事，北院認為「應有所誤會」，並建議小薰如果仍有疑問，可向北院聲請閱卷宗，或在7月15日調解期日到場，以便與富邦產險釐清事實真相。

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