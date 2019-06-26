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樂游FUN鬆趣　黃偉哲：青年學子要重視夏日戲水安全

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▲台南市長黃偉哲，呼籲市民朋友千萬不要到危險水域戲水，若有民眾不聽勸導離開，將會依法開罰，以避免不幸事件發生。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲，呼籲市民朋友千萬不要到危險水域戲水，若有民眾不聽勸導離開，將會依法開罰，以避免不幸事件發生。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

戲水消暑是民眾夏日最受歡迎的休閒活動，為加強民眾戲水安全觀念及水域安全常識，6月26日上午在民治市政中心辦理「夏日樂游FUN鬆趣，水域安全顧第一」記者會，由永康復興國小學生以活潑動感的防溺暖身操揭開活動序幕，並進行各項水域安全基本觀念宣導。

黃偉哲市長表示，已指示相關單位加強各危險水域的巡邏與警戒任務，並呼籲市民朋友千萬不要到危險水域戲水，若有民眾不聽勸導離開，將會依法開罰，以避免不幸事件發生，維持良好的水域活動安全紀錄。

黃偉哲表示，台南市水域資源豐富，炎炎夏日總吸引青年學子前往戲水消暑或從事水上運動，為展現台南市政府執行水域安全工作之決心，市府也設置「台南市水域安全網」網站（http://watersafety.dcs.tn.edu.tw）來推廣水域安全知識，及救溺五步與防溺10招，希望青少年朋友能選擇安全的開放水域及游泳池戲水，在下水前確實做好暖身運動，不要落單，才能安全盡情的享受戲水樂趣。

黃偉哲也語重心長的表示，每一個孩子都是家長的心頭肉，根據體育署「2018年學生溺水死亡事件分析說明」，溺水事件發生的時間通常集中在7、8月暑假及例假日或考試結束後，而發生地點以河流和海邊為居多，且多數的溺水案件發生時，通常家長多半都不知道孩子外出戲水。因此，黃偉哲呼籲家長要多關心注意子女的行蹤，叮囑孩子們到有安全防護設施及配置救生員的水域戲水，並慎選安全外出遊憩的地點，才能玩得盡興又安全。

教育局表示，校園是實施水域安全宣導的重點，除利用朝會宣導外，也在全市190間國中小游泳教學課程，導入水中自救觀念，讓學生透過實際動作演練提升水中自救能力，及培養基本游泳技能，提醒學生們在戲水時，務必注意自身安全，不逞強、不做危險動作，選擇安全有救生員的水域，結伴戲水，且謹記「叫、叫、伸、拋、划」的救溺口訣，如遭遇颱風過境、大潮、豪雨等天候狀況不佳時，應立即停止水域活動，以降低溺水意外的發生。

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關鍵字：黃偉哲,青年學子,夏日,戲水安全

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