一張面具行騙世界！他假扮國防部長請求金援　成功得手8000萬

▲奇克利曾用面具假扮法國國防部長，成功得手8000萬歐元。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

擁有法國和以色列雙重國籍的騙子奇克利（Gilbert Chikli）自2015年起，利用矽膠面具假扮當時的法國國防部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian），在2年內成功騙取8000萬歐元（約28億台幣），後來在2017年8月前往烏克蘭時遭逮捕，引渡到法國接受審判入獄。

根據《BBC》報導，奇克利在2015年就因為冒充法國企業的執行長進行詐騙，後來被定罪後因為身處以色列，因以色列拒絕引渡而逃過一劫，後來甚至假扮當時的國防部長，現任歐洲與外交部長的勒德里安，向受害者請求金錢援助來拯救在中東被伊斯蘭教徒綁架作為人質的記者。

據了解，奇克利先冒充是勒德里安的幕僚，假意安排和同樣是奇克利假扮的「部長」對談，最初這些「部長級」的談話都透過電話來進行，後來進一步升級直接「面談」。這時候，戴著面具看起來就像「部長」的奇克利登場，在視訊會議中，連場景設計猶如部長辦公室，儘管乍看之下容易被識破，但奇克利運用昏暗燈光、網路收訊不佳等理由，成功在短時間內取得受害者信任。

受害的商人表示，現在回想起來的確疑點重重，但的確跟部長本人很像，而且對方以為國家服務的名義尋求協助，要是金額再少一點就會立刻答應了。最後，這位假部長在面對塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）被拆穿，因為真部長和薩爾很熟悉，而奇克利卻用過於禮貌的語氣來對話。

奇克利在2017年8月前往烏克蘭的途中被逮捕，手機中的照片證明了他購買了「面具」準備行騙，後來他被引渡到法國定罪。「真部長」勒德里安的律師表示，很難想像這些詐騙行動是出自於一人之手，畢竟敢於冒用一個在職部長的身分，然後聯繫世界各地的政商人物並要求巨額資金是不可思議的事。

至於為何奇克利選擇假扮勒德里安，律師並沒有說明，外界推測，除了該身分便於要求贖金之外，另一個可能是勒德里安較不出名。然而，就在奇克利入獄後，又有數起「騙子」假扮政府官員試圖行騙的案例發生，令人更加懷疑背後可能有集團在操作。

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