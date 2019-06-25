網購、遊戲好評是假的！「刷單集團」狂洗5★滿意度　網傻眼：以後先看負評

▲網購或遊戲底下的好評很可能是假的。（圖／翻攝自淘寶、App Store應用程式網站）

記者朱世凱／綜合報導

許多在網路經營商店的業者，為了幫助商品更好銷售出去，便會尋找「刷單集團」幫忙洗好評，讓消費者觀看時能夠馬上心動並下單；此外，就連遊戲底下的評分和評論都有可能是假的，「刷單集團」會以方便又容易賺錢的特點吸引學生或民眾加入，藉此幫網購、遊戲業者提供成千上萬的虛假交易記錄和評價。

綜合陸媒報導，只要在網站上輸入關鍵字「刷單流程」，就可以找到大量的刷單攻略和「刷手」招聘廣告；這些刷手每完成一單，就能夠賺到5-10元人民幣（約新台幣20-40元）。這樣的集團不只在大陸出現，台灣也有所謂的「刷單集團」，他們告訴民眾只要幫忙在網站做評論，打打單子就能輕鬆在家賺錢，還會曬出自家會員銀行的「進帳明細」，吸引打工族參加。

▼「刷單集團」透過輕鬆賺錢的特點吸引人。（圖／翻攝自微博）

不過這些集團都有類似共通點，就是要求刷手加入之前必須繳交會費，再宣稱完成一定的刷單數量就能把會費全拿回，並且可以選擇報酬更高的單子；但有人便因此遇到詐騙，替集團刷了好幾筆評論卻發現內部系統完全沒登記，導致浪費時間做白工還拿不到任何一毛錢。

也有受騙會員指出，集團內部人士還可能向你表明，近期單子數量過少甚至一單都沒有，導致會費無法全部賺回；或是高報酬的單子都已經被其他繳交更多會費的會員先拿去了，誘使你再掏出荷包競爭。

▼網友都對此事習以為常。（圖／翻攝自微博）

「網購好評可能是假的」議題也瞬間登上微博熱搜榜，許多網友看完後都留言表示，「所以我網購之前都會先看差評」、「難怪有很多暱稱是亂碼的人一直打著相似的好評」、「說實話，這其實和明星買假粉絲是一樣的概念」、「公開了全世界早就知道的秘密」。

也有人說，「大家都明白的事，只是沒說出來」、「誰會認真打評論的，除非踩到雷才會生氣打很長的評論吧」、「刷出來的評論還滿好分辨的，都像機器人一樣沒有感情地幫忙打廣告」、「小心賺外快還被騙錢」、「世上沒有白吃的午餐」、「會相信的也是頗蠢的」。