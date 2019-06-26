高雄⇄溫州「小三通」惹議！律師點名韓國瑜：私與外國訂約罪＆說謊選一個

▲針對小三通事件，律師黃帝穎點名韓國瑜。（圖／記者李唯甄攝）

地方中心／綜合報導

高雄市旗津區到浙江溫州市洞頭區三盤港口岸的航班首航，而出席首航記者會的觀光局長潘恒旭在致詞時表示「希望藉由小三通讓高雄發大財、溫州發大財」，還掛上「小三通」紅布條，引發批評聲浪。律師黃帝穎在臉書點名，韓國瑜市府擅簽小三通，要他「私與外國訂約罪、為什麼愛說謊」，選一個承認。

律師黃帝穎針對這起風波，26日中午在臉書上列出3條法條，分別為：

兩岸人民關係條例第 95-1 條

主管機關實施臺灣地區與大陸地區直接通商、通航前，得先行試辦金門、馬祖、澎湖與大陸地區之通商、通航。

刑法第 113 條 私與外國訂約罪

應經政府授權之事項，未獲授權，私與外國政府或其派遣之人為約定，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金；足以生損害於中華民國者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑。

第 115-1 條

本章之罪，亦適用於地域或對象為大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，行為人違反各條規定者，依各該條規定處斷之。

黃帝穎表示，「韓國瑜市府擅自去簽小三通，私與外國訂約罪，最重無期徒刑；為什麼愛說謊，反正跳票說謊習慣了。兩個韓導挑一個承認吧！」。

▲紅布條中的「小三通」3個字引起軒然大波。（圖／翻攝自國民黨立委黃昭順臉書）

而潘恒旭26日上午8時許則在臉書發出聲明，「早安！本次小三通首航活動，我不察誤越高雄市觀光局應有分際，而該活動爭議引發軒然大波造成市府困擾，我深感歉疚。該活動我僅受邀來賓，市府與本人並無在該項活動扮演任何角色。本人不察之失與市政府團隊無涉，若有責任我會概括承擔」，道歉滅火。

▲潘恒旭26日道歉止血。（圖／記者賴君欣攝）

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