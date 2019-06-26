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如何聽懂韓國瑜「塞子說」？林濁水：先讓自已變成草包

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▲▼國民黨政見會-韓國瑜。（圖／翻攝TVBS直播）

▲韓國瑜。（圖／翻攝TVBS直播）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選電視發表會25日晚間在高雄登場，高雄市長韓國瑜將美中兩國比喻為象棋，質疑如果台灣只是車馬炮兵卒等棋子，時間到了就被丟了，還是台灣要換個角色，當浴缸塞子？此話一出，讓許多網友直言「聽不懂」。前民進黨立委林濁水則酸說，韓國瑜的話你要聽得懂沒問題，但前提是必須先讓自已變成草包。

林濁水26日中午在臉書上表示，韓國瑜說台灣在外交上要當「塞子」，不要當美中的「棋子」。沒人聽得懂？那是當然，因為大家都沒有韓國瑜的持異「知識」。他的知識是什麼？他說像塞子的，就是二戰時的泰國和瑞士，兩國宣佈為中立國，於是成了塞子，二次大戰時日本和德國軍隊就被塞住了進不去。

「是這樣嗎？為什麼比利時、荷蘭就被德軍攻佔？他們沒有宣佈中立為而成為塞子？不是的。」林濁水說，義大利是德國盟邦，德國不必打下瑞士再攻義大利；法國強，直攻不如借道比利時、荷蘭，所以比利時、荷蘭國弱，宣布中立，反而無法第一時間內得到法、英有力協防，結果宣布中立當不成塞子，反而成為德軍入法的高速公路。「結論是，韓國瑜的話你要聽得懂沒問題，但前提是必須先讓自已變成草包。

▲▼國民黨政見會-韓國瑜。（圖／翻攝TVBS直播）

韓國瑜25日在發表會中進行第一題國安題的時候，他表示，「台灣2300萬的好朋友思考一下，我們台灣的價值在哪裡？我們台灣有什麼不可取代的？我們台灣有什麼無形跟有形的力量，讓那些想要對我們的攻擊不敢輕啟戰端？」

韓國瑜提到，「大家都知道中美就像兩個下象棋，車馬炮。台灣時常說不要當棋子，兩個棋子在下棋，如果台灣只是在當一個車馬砲兵卒，時間一到，價值沒有就丟掉了！還是我們要換一個角色？」

韓國瑜說，「身體非常疲倦，晚上很累泡個澡，當個塞子？棋子還是塞子？塞子必須有水，要泡澡，必須要浴缸，水很重要量大，浴缸要很大，沒有這個小塞子，你今天晚上就沒有辦法泡澡！台灣是棋子還是塞子？這是台灣2300萬人要決定的。」

▲▼國民黨政見會-韓國瑜。（圖／翻攝TVBS直播）

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關鍵字：韓國瑜,林濁水,塞子說,國民黨,2020總統大選

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