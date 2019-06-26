10年增加2.8兆稅收！美18名億萬富翁公開呼籲：向我們課富人稅解決貧富不均　

▲「金融巨鱷」索羅斯支持課富人稅來改善貧富不均的問題。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國2020將迎來總統大選，貧富不均一直是川普執政時期常被討論的議題，金融巨鱷索羅斯（George Soros）及臉書共同創辦人休斯（Chris Hughes）等18位億萬富翁24日共同發布一封公開信給總統參選人，建議對他們在內最富有的1%美國人中課徵10分之1富人稅，來解決貧富不均的問題。

綜合外媒報導，該封公開信指出，新的稅收收入應該來自由錢人，而不是中等和低收入的美國人，這些額外的稅手可以促使收入平等，並且資助新創公司來應對氣候變化。

這群富翁引用民主黨美國參議員華倫（Elizabeth Warren）的提案，如果對5000萬美元（約15.5億台幣）以上資產課2%稅，超過10億美元（約310億台幣）資產再課1%稅，估計可以10年內增加2.8兆美元（約87兆台幣）的稅收，會有7萬5000個家庭受惠。

▲臉書共同創辦人休斯也是「億萬富翁俱樂部」的一員，也支持課富人稅。（圖／路透）

不過這並非第一次有億萬富翁提出徵富人稅的觀點，「股神」巴菲特（Warren Buffett）就曾在2011年提起訴訟，表示他和他的朋友一直被一個和億萬富翁友好的國會耽誤了，甚至他的秘書要繳的稅還比他多。

近幾個月來，包括紐約的眾議員科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）和佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）等民主黨員都準備提出課富人稅的提案，而在這些提議宣布後的民調顯示，大約有7成以上的美國人都支持。休斯表示，關注的議題都會圍繞著改變不平等，社會責任和稅改的討論也讓貧富差距擴大的現在有改變的機會。