1年半遊196國家　美畢業生讚台灣「受多國認可」小卻值得造訪

▲泰勒在台灣寺廟前方拍照。（圖／翻攝自trekwithtaylor網站）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國佛州彭薩科拉24歲女子泰勒（Taylor Demonbreun）畢業後決定環遊世界，2017年6月到2018年12月期間，她總共造訪196個國家，包括台灣、摩洛哥、希臘等，打破4項金氏世界紀錄。她寫道，台灣雖非聯合國193個會員國之一，仍被多數國家認可為獨立國家，包括她自己也這麼認為，「雖然小卻絕對值得造訪！」

當地媒體報導，泰勒畢業於范德比大學（Vanderbilt University），主修經濟學與公共政策，早在讀書時期，她就曾前往20個國家開拓視野，她一直想要去更多地方旅行。畢業後，她實踐自己的夢想，不到兩年時間就造訪196個國家。

台灣是泰勒的第105站，她來到台北後搭乘大眾運輸，一切都非常便利與簡單，第一晚她進入旅館後就匆匆睡著。隔天有精神後，她先抵達龍山寺，「雖然至今我在亞洲看過各種寺廟，但這絕對是最繽紛的。」接下來她來到中正紀念堂、台北101大樓。

▲泰勒吃了小籠包。（圖／翻攝自trekwithtaylor網站）

泰勒在台灣品嚐鼎泰豐的小籠包，她以前總是很期待有天能吃到，結果讓她非常滿意，食物很多汁，醬油與醋的結合令人驚艷，「如果你有機會，一定要試試看！」雖然在台灣的時間並不長，總體來說她卻非常喜歡台灣。

泰勒旅行期間在社群媒體會使用「#TrekWithTaylor」標籤，2017年6月1日從多明尼加開始，2018年12月7日在加拿大結束旅程，總計1年189天。多數時刻她都是獨自旅行，不過造訪紐西蘭時則有10天跟家人會面，她也在這邊待了最久。

最美的風景是人，是泰勒旅行的最大收穫，她發現就算每國人民看起來不相像，說著不一樣的語言，也有不同的宗教信仰，卻都有一致的盼望，大家其實都很善良，「擁有安全，過著好日子，也替孩子保留好日子。對我來說，能夠接觸這些人，完全改變了許多我看待世界的方式。」

▲獲得4項金氏世界紀錄。（圖／翻攝IG／trekwithtaylor）

泰勒本月10日獲得金氏世界紀錄證書，成為到訪所有主權國家最年輕的女性，達成目標的速度也最快。她入住的酒店多數都有受到贊助，其餘的機票、生活開銷等約7萬美元（約台幣217萬元）則是自行負擔，她大學暑假曾在金融業工作，「人們可能會猜，哦你的爸媽肯定有幫忙，他們當然很支持，但不是那種方式。我讀書時每個夏季都在工作並省錢。」

▼旅行途中遇見許多好心人。（圖／翻攝IG／trekwithtaylor）

