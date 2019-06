伊朗嗆川普「智能不足」！強勢回應美國經濟制裁：外交途徑永久關閉

▲ 哈米尼是伊朗最高領導人,在國家事務上有發言權。(圖/路透)

美國總統川普24日針對伊朗最高領導人哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)及高階官員祭出經濟制裁。對此,伊朗今(25日)做出強勢回應,外交部強調這項無用的制裁措施讓德黑蘭當局與華府之間的外交途徑「永遠」關閉,而總統羅哈尼則是嘲諷川普「智能不足」(mental retardation)。

綜合半島電視台等外媒報導,川普周一的制裁行動是在無人機偵察機被擊落後最新施壓措施,強調這項行政命令將掐斷哈米尼等領導人辦公室成員獲取財政資源的管道,並稱這是回應伊朗挑釁行為的強硬舉措。美國財政部長梅努勤(Steven Mnuchin)也說,這將凍結伊朗數十億美元資產。

只不過,伊朗總統羅哈尼25日電視直播中做出強勢回應,不但直指川普此舉意味著白宮先前的努力泡湯,更嘲諷川普「智能不足」(mental retardation)。而外交部發言人阿巴斯穆薩維(Abbas Mousavi)則提到,這項無用的制裁措施讓德黑蘭當局與華府之間的外交途徑「永遠」關閉,「絕望的川普政府正在破壞維繫世界和平安全的既定國際機制。」

此前,伊朗駐聯合國大使塔赫特拉凡奇(Majid Takht Ravanchi)提到,川普此舉再度證明美方不尊重國際法,「不可能和威脅制裁你的人展開對話,只要這種情況仍存在,我們就不會對談。」

