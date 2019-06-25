　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

聽見魔鬼指令要她「犧牲兒子」　狠母殺害8歲親骨肉後報警：他死了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼「聽見魔鬼指令」她枕頭悶死親生兒。（圖／Irving Police Department）

▲ 30歲母親殺死親生兒子。（圖／Irving Police Department）

國際中心／綜合報導

美國德州發生一起離奇的兇殺案，歐文市一名30歲母親涉嫌在家中殺害自己年僅8歲的親生兒子。直到年幼的小男孩被其他家人發現躺在床上、毫無知覺，這起案件才曝光，而他的母親則宣稱，自己是受到魔鬼的指示而「犧牲兒子」。

《達拉斯晨報》報導，警方23日上午7時30分左右發現， 8歲的喬瓦尼（Joevani Antonio Delapene）躺在他和母親桑切斯（Tisha Sanchez）位於桃樹巷（Peach Tree Lane）、芬利路（Finley Road）及鄉村俱樂部路（Country Club Road）附近的家中床上，已經沒有意識。

他們的一名親戚向警方透露，桑切斯告訴他，是惡魔要她殺死喬瓦尼。根據法庭證詞文件，當其他家屬發現死者躺在床上、失去知覺時，還以為他是睡覺時被枕頭悶死的。且桑切斯還報警宣稱，她認為她的兒子已經死了。達拉斯法醫指出，當局抵達死者家中時，小男孩已經死亡。

桑切斯24日自歐文監獄被轉移至達拉斯縣監獄，保釋金額目前尚未確定。除了謀殺罪嫌以外，監獄記錄顯示，達拉斯縣治安官部門還指控她襲擊官員及拒捕。

另一方面，男孩的阿姨心痛的表示，喬瓦尼很有活力也很積極，「他關心他人的天性感動了無數人，也創造許許多多的友誼。他的笑容很有感染力，還擁有一顆寬大的心。」

ET快訊
新竹當作業員！33K男年存35萬元　超狂「生活模式」曝光
18歲男頭卡進碎肉機身亡　同事目睹嚇傻「只剩一雙腳在外」
「花6500萬清水溝」結果變這樣　網酸：韓導發大財高雄淹大水

關鍵字：北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬來西亞飄毒氣！75人爆吐送醫　475所學校緊急關閉

她經營動物收容所…逼迫阿嬤上街討錢　肚子餓靠貓食果腹

才關2年！黑手黨「古柯鹼之王」成功越獄　國際刑警發紅色通緝

快訊／俄羅斯堪察加半島外海發生6.3地震　深度10公里

玩家線上操控假新聞具免疫力　研究：15分鐘最有效

眼鏡蛇鑽入花園！黑狗護主「叼起狂甩」中毒昏迷2天急救回

聽見魔鬼指令要她「犧牲兒子」　狠母殺害8歲親骨肉後報警：他死了

桑德斯籲立法「免除1.6兆學貸」　若通過4500萬人受惠

影／胸部狂長「比頭還大」！　46歲人妻淚訴：沒衣服可穿得下

吹噓擊落美「40億無人機」　伊朗遭川普經濟制裁1天損37億

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

非常不妥！轟623大遊行侵第四權 韓國瑜：民眾怎不反應黑韓媒體？

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

女歌手抗癌7年！半臉癱瘓仍愛笑　不向病魔低頭...盼自身經歷助他人

藍鵲樹叢狂抖！全身「爬滿螞蟻」　賞鳥前輩神解析網驚：長知識了

《WWW》敢劈腿先賞一巴掌　李多熙「絕對不能惹的女人」

陳學冬輔導Angelababy克服恐高！　李晨讚嘆：可以開心理診所了

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

馬來西亞飄毒氣！75人爆吐送醫　475所學校緊急關閉

她經營動物收容所…逼迫阿嬤上街討錢　肚子餓靠貓食果腹

才關2年！黑手黨「古柯鹼之王」成功越獄　國際刑警發紅色通緝

快訊／俄羅斯堪察加半島外海發生6.3地震　深度10公里

玩家線上操控假新聞具免疫力　研究：15分鐘最有效

眼鏡蛇鑽入花園！黑狗護主「叼起狂甩」中毒昏迷2天急救回

聽見魔鬼指令要她「犧牲兒子」　狠母殺害8歲親骨肉後報警：他死了

桑德斯籲立法「免除1.6兆學貸」　若通過4500萬人受惠

影／胸部狂長「比頭還大」！　46歲人妻淚訴：沒衣服可穿得下

吹噓擊落美「40億無人機」　伊朗遭川普經濟制裁1天損37億

罷工衝擊長榮航營運　最新公告營收損失已突破10億大關

馬來西亞飄毒氣！75人爆吐送醫　475所學校緊急關閉

中職／猿拚封王關鍵時刻　蘇俊羽狀況最好升一軍添戰力

台商積極回台設廠　4月份建築貸款餘額創下歷史新高

「新北市河海音樂季」7/27首航　148團飆唱搖滾一夏

王彩樺誇柯一正「氣質非凡」　于子育曝人生低潮：常否定自己

中職／33位高中畢業生選秀　打破最多高中生紀錄

不斷更新／萊福力自亂陣腳掉分　3局中信4：2富邦

200呎高空跳出！22歲「鐵漢裝」老鳥傘兵被踩到…54秒墜地重摔

中職／羅錦龍轉任中繼　新角色重新出發

國際熱門新聞

46歲人妻胸部狂長「比頭還大」..

急診室等5小時　女心臟血液流乾..

218台人被送中　銬上飛機畫面..

18歲男卡進碎肉機　只剩一雙腳..

愛吃漢堡炸雞　精蟲少到人類快滅..

8千kg屎尿留聖母峰！居民喝髒..

扮獅演習地震脫逃　真獅全看傻

被禁止玩手機　23歲男絕望身亡

二戰啞彈突爆　田出現10m寬大..

悲慘哥揪女友玩「DNA檢測」驚..

室友帶女友回家壞壞！他絕地反攻..

章瑩穎綁架案　陪審團：謀殺罪成..

梅根新家花費9千萬　納稅人買單

看診遭名醫強吻　美女網紅淚訴

更多熱門

相關新聞

桑德斯籲立法　免除1.6兆學貸

美國2020總統大選參選人之一，也是民主黨籍佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）24日提出一項立法，想要註銷1.6兆美元的大學生貸款債務，藉此確保所有人都能得到教育與培訓機會；若法案通過，將有4500萬人受惠。

伊朗遭美制裁「日損37億」

伊朗怒嗆制裁：美伊外交永遠關閉

1年半遊196國家　美畢業生讚台灣

約女3P後再分屍　嫌犯出庭突割喉

讀者迴響

發燒話題

味全龍 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

即／18空服員起飛前臨時罷工　長榮證實曠職

長榮總座淚招募200人！交通部回應了

女學生獎狀背後藏機關做好做滿

說愛妳一輩子！3星座男「承諾都是屁」

長榮：超過70名空服員表達想回來上班

長榮證實40人停止罷工！工會拒還證件

館長霸氣反擊　黃暐瀚千字回應了

元元《玩很大》6連敗被罵哭！

酸內勤長相空姐道歉：狗咬我不該咬回去

雄中生突襲韓國瑜　校長20字護同學

7/1新制上路！「8重大措施」一次看懂

愛河變巧克力星冰樂　網：天天換口味

新學生運動！韓國瑜1天連被3嗆

浩子合體「阿翔」上工！

內勤嗆「不爽我來做」遭空姐酸長相

更多

最夯影音

更多

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

非常不妥！轟623大遊行侵第四權 韓國瑜：民眾怎不反應黑韓媒體？

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面