聽見魔鬼指令要她「犧牲兒子」　狠母殺害8歲親骨肉後報警：他死了

▲ 30歲母親殺死親生兒子。（圖／Irving Police Department）

國際中心／綜合報導

美國德州發生一起離奇的兇殺案，歐文市一名30歲母親涉嫌在家中殺害自己年僅8歲的親生兒子。直到年幼的小男孩被其他家人發現躺在床上、毫無知覺，這起案件才曝光，而他的母親則宣稱，自己是受到魔鬼的指示而「犧牲兒子」。

《達拉斯晨報》報導，警方23日上午7時30分左右發現， 8歲的喬瓦尼（Joevani Antonio Delapene）躺在他和母親桑切斯（Tisha Sanchez）位於桃樹巷（Peach Tree Lane）、芬利路（Finley Road）及鄉村俱樂部路（Country Club Road）附近的家中床上，已經沒有意識。

他們的一名親戚向警方透露，桑切斯告訴他，是惡魔要她殺死喬瓦尼。根據法庭證詞文件，當其他家屬發現死者躺在床上、失去知覺時，還以為他是睡覺時被枕頭悶死的。且桑切斯還報警宣稱，她認為她的兒子已經死了。達拉斯法醫指出，當局抵達死者家中時，小男孩已經死亡。

桑切斯24日自歐文監獄被轉移至達拉斯縣監獄，保釋金額目前尚未確定。除了謀殺罪嫌以外，監獄記錄顯示，達拉斯縣治安官部門還指控她襲擊官員及拒捕。

另一方面，男孩的阿姨心痛的表示，喬瓦尼很有活力也很積極，「他關心他人的天性感動了無數人，也創造許許多多的友誼。他的笑容很有感染力，還擁有一顆寬大的心。」