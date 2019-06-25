吹噓擊落美「40億無人機」　伊朗遭川普經濟制裁1天損37億

▲川普24日宣布將對伊朗最高領導人哈梅內伊實施「嚴厲經濟制裁」。（合成圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

由於伊朗射下美國RQ-4「全球鷹」無人機，兩國關係陷入緊張。美國總統川普24日簽署行政命令，下令將對伊朗最高領導人阿里.哈梅內伊進行「嚴厲金融制裁」。雖然伊朗堅稱對於此事只是「反擊侵略領空行為」，但仍不免因為制裁而受到影響，例如據《路透》報導，印度對比去年同期5月，便減少48%從伊朗進口的石油，對於石油佔全國開支3分之1的伊朗是極大負擔。

據《商業內幕》（Business Insider）指出，價值1.3億美元（約40億元台幣）的美國RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）20日遭伊朗擊落，川普原準備空襲伊朗，最後10分鐘因擔憂空襲恐怕會招來全面戰爭而放棄，轉而選擇於24日宣布對伊朗最高領導人阿里.哈梅內伊政府，實施「嚴厲金融制裁」。

▲伊朗最高領導人哈梅內伊。（圖／路透）



雖然伊朗官方媒體仍在吹噓擊落美國無人機的軍事實力，不過美國實施的經濟制裁正大幅影響伊朗。據《路透社》報告指出，伊朗的石油出口量每天減少30萬桶，對比2018年4月時，川普政府尚未退出《伊朗核協議》時的250萬桶少了將近9倍，該協議為美方放寬經濟制裁，換取德黑蘭不製造核武及關鍵元件的承諾。

若按照今日的每桶石油費率計算，川普政府實施經濟制裁後，石油出口下滑導致伊朗每天損失1.2億美元（約37億元台幣），幾乎等於伊朗一天損失一架美國RQ-4「全球鷹」成本。對於一年擁有7180億美元國防預算（約22兆台幣）的美國而言，這筆錢僅僅九牛一毛，但對貨幣已經崩潰，還因抗議與罷工陷入困境的伊朗來說，是對所有人民的巨大財務打擊。

▲ 伊朗官媒IRNA釋出擊落畫面。（圖／翻攝自伊朗官媒IRNA）



雖然包含伊朗最高領導人阿里.哈梅內伊在內的鷹派高層，將經濟危機歸罪於美國，但普通伊朗民眾對此的看法則更加複雜。22歲的伊朗會計師Shiva Keshavarz對《美聯社》表示，「經濟戰已經是現實，人們面臨極大壓力，統治者們卻一直高聲疾呼，要我們堅強地承受壓力，但我們已經能聽見骨頭破碎的聲音。」

據《美聯社》報導，根據伊朗政府統計數據，該國通膨率超過37%，超過300萬人失業，也就是有12%工作年齡人口沒有工作，對於受過教育的年輕一輩而言，失業率高了一倍。