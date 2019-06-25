嚴德發：銘記保國衛民職責　成為國家安定力量

軍聞社／記者李一豪臺北25日電

國防部25日舉行「民國108年7月份月會暨晉任頒獎典禮」，部長嚴德發期勉全軍官兵銘記職責，對國家負責、對自己負責，承擔保國衛民的責任，成為國家發展最安定的力量。

國防部月會上午在博愛營區舉行，嚴部長偕同副部長沈一鳴上將、張冠群上將，以及副總長執行官劉志斌上將，分別為晉任校官、士官長人員授階，晉升文職人員，表揚各類工作績優單位與個人，對他們表現傑出，樹立國軍典範，表達肯定與讚許，期許全軍官兵見賢思齊，帶動國軍整體進步。

嚴部長致詞時，對晉任人員表達恭賀之意，同時叮嚀他們務必對家人表達感謝，因為有眷屬辛勤持家、教育孩子、照顧長輩，全心支持與付出，官兵才能無後顧之憂，將全般精神投注建軍備戰工作，進而獲得成就。

嚴部長指出，下月七日就是盧溝橋事變紀念日，這個日子是八年抗戰開端，揭開反侵略戰爭的序曲，這場攸關國家存亡的戰爭，是軍人武德與愛國心的極致展現，先烈用鮮血為中華民國軍人的氣節寫下最佳註解；部長藉此期勉國軍官兵，環境越艱難，意志要越堅強，銘記「忠於國家、忠於人民、忠於團隊」的核心價值。

嚴部長表示，軍以戰為主，戰以勝為先，堅實戰力是贏得勝利的基礎，國軍官兵近期順利完成「漢光35號演習」實兵操演，各級部隊的精湛表現，贏得三軍統帥蔡英文總統與全體國人高度肯定；尤其，蔡總統明確指出，「和平靠國防不是口號，是軍人每天的任務」，期許官兵繼續努力，以最嚴格的要求、更高的標準，檢驗訓練成效，建構足以嚇阻敵人的可恃戰力。

另外，為讓晉任人員的家屬一同分享榮耀與喜悅，感謝他們長期以來在背後默默奉獻，扮演支持力量，月會除邀請眷屬參與，並在會後舉行茶會，嚴部長特別向晉任人員暨眷屬致賀，期許他們百尺竿頭、更進一步，繼續為國家貢獻心力。