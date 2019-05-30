川普登日本出雲級護衛艦　變身「真航母」只需三步驟

▲川普登上出雲級直升機護衛艦「加賀號」，成為首位登上日本護衛艦的美國總統。（圖／達志影像／美聯社）

軍武中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與日本首相安倍晉三日前共登即將航母化的出雲級直升機護衛艦「加賀號」，此舉不僅展示兩國穩固的同盟關係外，也被外界視為美方「力挺」出雲級變身真航母的動作。據了解，這是川普此次訪日的最重要行程安排之一，也讓他成為首位登上日本護衛艦的美國總統。

為了因應大陸航母的快速發展以及殲-20戰機列裝解放軍作戰部隊，日本在去年12月的內閣會議通過《防衛計劃大綱》和《中期防衛力整備計劃》，決定增加預算添購具備短距／垂直起降能力的F-35B，並確立將出雲級護衛艦「航母化」，改裝能提供戰機起降。

至於要搭載F-35B，出雲號則必須透過三個步驟的改裝工作。日本《共同社》指出，首先必須要解決甲板的耐高溫問題，由於F-35B在垂直降落時，灼熱的尾流會對普通甲板造成傷害，因此至少要對航母甲板的降落區進行額外的防高溫處理。而這一點，可以借鑒美國搭載F-35B的兩棲攻擊艦使用防高溫「熱噴塗防滑塗層」。

第二，日本需要對機庫等設施進行改造和優化，使其更適合搭載更多的F-35B戰鬥機。第三，要對相關保障設施進行改造，例如F-35B的維護設施、油料存儲設施等。

▼美國F-35B。（圖／路透社）

資料顯示，「加賀號」是出雲級直升機航母的二號艦。該型艦長248米，滿載排水量2.7萬噸，擁有直通甲板，可同時起降多架直升機，被外界稱為「準航母」，預計通過改造後，可搭載10架左右的F-35B。雖然F-35B在性能上不及空軍版的F-35A和海軍版的F-35C，但作為一款五代機，隱身性能是最大的優勢，未來出雲級搭載該型戰機後發動攻擊時將更具隱蔽性和攻擊性。

日本若想充分發揮F-35B的作戰性能，還可以通過增加預警機、空中加油機等手段，為該戰機的作戰行動提供戰略支撐。大陸官媒《環球時報》認為，雖然日本目前尚不具備上述的作戰能力，但從日向級到出雲級的發展來看，已經邁出實質上擁有航母的第一步，同時日本的準航母也愈造愈大，不能排除未來會出現更大、更強航空母艦的可能。

▼「加賀號」直升機護衛艦。（圖／翻攝自海上自衛隊粉絲專頁）