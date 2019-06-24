解放軍若侵台　美軍事專家：最艱難與最血腥的任務

▲大陸國防部長魏鳳和。（圖／翻攝自微博／大陸國防部發布）

大陸中心／綜合報導

中國國防部長魏鳳和6月在新加坡「香格里拉對話」中提到，若有人將台灣從中國分裂出去，解放軍將不惜一切代價統一台灣。但美國軍事專家表示，台灣擁有一支專業的軍隊，和一群由美國訓練有素的核心人才，因此認為大陸侵台是一件「最艱難與最血腥的任務」。

據《CNN》報導，大陸對台灣的任何入侵都是短暫且具毀滅性的。自1949年開始，大陸雖然一直想要統一台灣，卻遲遲沒有動作，有部分原因可能出自於政治因素，包括美國干預的前景和潛在的重大人員傷亡等。美國軍事專家也指出，大陸全面侵台的現實面對解放軍而言是恐懼的。

近年來，大陸在習近平的帶領下，迅速完成解放軍的現代化改造運動，這有利於增加軍隊的支出和打擊軍隊領導階級的腐敗。而根據美國國防部最新報告顯示，解放軍目前估計有100萬名士兵、近6000輛坦克、1500架戰鬥機和33艘驅逐艦；台灣則估計有陸軍15萬人、800輛坦克，空軍350架戰鬥機，海軍4艘驅逐艦。

英國國防智庫皇家聯合研究所（ Royal United Services Institute ）研究員考沙爾（Sidharth Kaushal）推測指出，大陸侵台行動將會使用「陸海空三方聯手攻擊」，首先針對台灣重要基礎建設，如港口、機場進行轟炸，以方便削弱台灣的地面防衛能力，接著再派出戰鬥機飛越台灣海峽取得空中優勢。一旦解放軍認為台灣遭到壓制後，便會展開兩棲登陸行動。

▲ 解放軍。（圖／CFP）

據美國國防部2019年提交的報告顯示，中國目前僅有37艘兩棲運輸艦和22艘小型登陸艦，如果再加上所有可徵收的民用船隻，是足以佔領較小的島嶼，如南海諸島等，但若是想要入侵台灣是不夠的，且目前大陸沒有任何跡象顯示，解放軍有在擴大兩棲登陸的能力，所以未來若是侵台，解放軍要在哪裡登陸都是一個問題。

美國華府智庫「2049計畫研究所」研究員伊斯頓表示，台灣僅有14處適合登陸的海灘，但除了解放軍，台灣軍隊也知道這件事，所以早就在14海處海灘完成多數個防禦工程。此外，台灣的海軍艦艇不僅可以發射反艦導彈，陸上也佈有陸基導彈，再加上海灘佈署的佈雷和交叉火力，可說整個國防戰略與戰爭規劃，基本上都是用來對付解放軍入侵的。

考沙爾表示，中國若想侵台，就必須動員數十萬軍隊、兩棲登陸艦、彈道導彈發射車、戰鬥機和轟炸機，而這種大規模的調動，無疑是讓台灣有預警時間。此外，未來大陸若展開全面侵台，美國是否會伸手干預，還是個未知數。