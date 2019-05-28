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保證深潛水下600米　解放軍094A核潛艇已使用鈦合金

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▲解放軍海軍新型094核潛艇接受檢閱,海軍,閱兵。（圖／翻攝自新華社微博）

▲解放軍海軍新型094核潛艇。（圖／翻攝自新浪軍事，下同。）

軍武中心／綜合報導

大陸近年積極提升水下戰力，最新改進型094型戰略導彈核潛艇已在解放軍海軍建軍70周年閱艦式亮相，展現海基核威懾力量。據了解，094A型在降低潛艇噪聲和阻力，提高安靜性能的同時，外殼也已使用上鈦合金材料，有效提升結構強度，將足以保證該型核潛艇可以穩定深潛水下600米處

094型戰略核潛艇被視為092級之後，大陸自行研製的第二代戰略核潛艇，首艇於1999年開始建造，2002-2003年下水，2004年7月完工，至2009年秋季該型潛艇已經服役2艘，並且完成極限深潛、水下高速、深海發射戰雷等試驗與考核。截自2018年，約有6艘該型潛艇服役於北海艦隊和南海艦隊

其實早在2017年4月21日《中國科技獎勵》雜誌就曾發表一篇文章，內容主要將第二代094核潛艇的各類創新總結為三大跨越。首先該型核潛艇解決大尺寸、大深度、密集大排孔的單雙殼體結構，其重要艙段使用雙殼體、部分艙段使用單殼體。此外，一代艇092型的導彈發射只能單發，二代艇094型則實現連發，在此連續發射必須要求潛艇在短時間恢復到發射導彈允許的深度和姿態，這對潛艇的操縱控制必須有相當高的要求。

▼在解放軍海軍成立70周年海上閱兵公開亮相的「長征10號」094型戰略核潛艇改進型。

▲▼在解放軍海軍成立70周年海上閱兵公開亮相的「長征10號」094型戰略核潛艇改進型。（圖／翻攝自新浪軍事）

第二則是核安全領域實現重大跨越，094型採用自然循環壓水堆，不使用主泵，如此一來就能保證在任何情況下都能帶走反應堆的熱量，消除主泵工作噪聲，達到提升安全和降低噪音兩種目的。

最後則是系統集成技術的跨越，094核潛艇實現複雜武器系統網絡化，採用新型減振器、消聲瓦，保障潛艇優良的空氣，同時魚雷的大深度發射，完成從一個目標到同時跟蹤多個目標的轉變。這說明中國彈道導彈核潛艇的綜合性能、作戰能力和核打擊能力都有大幅提升。

《新浪軍事》也特別指出，在核潛艇關鍵的製造技術上，中國的鈦合金焊接技術也已取得大幅度進步。事實上，中方已在殲-11、殲-16、殲-10、殲-20戰機上已使用鈦合金材料，現今核潛艇也適度採用了鈦合金，「足以保證093B、094A型號可以水下600米處，在大洋之中深潛」。當然這背後最大的後盾除了進步的技術外，就是中國豐富的鈦鐵礦石儲備量，在世界位居首位

▼093B核潛艇。

093B核潛艇改造工程趨近完美，其綜合性能已與美軍洛杉磯級最新型號並駕齊驅。（圖／翻攝自新浪軍事）

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