通資安全即軍紀安全　國軍落實營區安全資訊管控

軍聞社／記者林澤廷花蓮報導

國防部副參謀總長李廷盛中將24日主持「國軍108年第2季網安會報暨網通安全巡迴講習」東部場次，期勉與會資安長運用良好的管理，落實營區安全資訊安全管控，降低資安風險，確保國軍資訊安全。

李副總長下午前往空軍第五聯隊主持講習，由第二作戰區各級部隊資安長及業管資安人員與會，針對資訊資產管理作業、資訊科技及手機資安管理等議題進行宣導，並邀請中科院資訊通信研究所副組長王元昌以「多元化資安威脅防護趨勢與國防因應作為」為題實施專題演講，針對最新的網路攻擊防護方法做說明和宣導，提升各級部隊資安防護意識。

「通資安全即是軍紀安全」，李副總長表示，面對科技日新月異的時代，網路的安全無孔不入，對於智慧型手機的管控作為同等重要，各級的資安督導長，應落實資安防護作為，主動查察，主動掌握資安狀況隨時通報，他也籲請國軍官兵在使用隨身碟時，要確按規定辦理。

李副總長指出，各單位尤其必須確實做好機房的管理，因為資訊安全是大家的事情，因此不管是硬碟、隨身碟交換、軍民網交換及系統更新等作業，希望在這次的講習當中，讓大家知道相關執行及作業流程，提升資訊安全素養與觀念。

最後，李副總長強調，各單位須防範駭客入侵，做好實體隔離務必遵守所有資安政策，以確保國軍軍網實體隔離安全管控為目的。