壓制大陸霹靂-15　美國秘密研發射程200公里空空導彈

▲AIM-120先進中程空對空飛彈（AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile，縮寫為AMRAAM）。（圖／翻攝自美國空軍官網）

軍武中心／綜合報導

為對抗解放軍王牌殺手鐧霹靂-15（PL-15）中程空空導彈，美國空軍正在研製一款代號為「AIM-260」的全新中遠程空空導彈，其最大射程可能達到200公里，是美軍現役AIM-120導彈的兩倍之多。預計AIM-260可在2022年形成初始作戰力，將率先裝備F-22及F/A-18E/F「超級大黃蜂」身上。

《美國空軍雜誌》報導，AIM-260導彈項目已秘密進行2年多，目前完成初始設計，期待未來成為美軍下一代主力空戰武器，全面取代現役的AIM-120。據了解，AIM-120在2026年就會停產，屆時將全速生產AIM-260，而目前美國佛羅里達海域已經劃定靶試空域，為這款全新中遠程空空導彈飛行測試進行全面配套工作。

報導強調，AIM-260設計初衷就是為了對抗和壓制中國的霹靂-15中遠程空空導彈，其非常注重射程，沒有採用衝壓進氣動力，而是採用新一代高能固體燃料火箭發動機，在與AIM-120相當的尺寸下實現翻倍的射程。也就是說，利用AIM-260的技術，也可以用一半的尺寸實現跟AIM-120相當的射程，直接增加戰鬥機的載彈量。

▲F-22。（圖／翻攝自美國空軍官網）

此外，AIM-260的氣動布局也經過重大修改，彈體增加邊條翼以提高升力並進一步縮小彈翼翼展，更適合戰鬥機彈艙內置。同時型導彈還採用更加覆雜而先進的制導方式，其抗干擾能力非常強，明顯提高鎖定和擊落對手隱身戰鬥機的機率，非常適合未來高強度空戰需求。未來AIM-260將裝備於F-22和美國海軍的F/A-18E/F「超級大黃蜂」兩款戰機，隨後是F-35，甚至還會裝備美國空軍和海軍計畫中的第六代戰鬥機。

顯然解放軍霹靂-15問世帶給美軍不小壓力，美國智庫分析，該型導彈在雙脈衝固體火箭發動機、抗干擾資料鏈、先進主動雷達引導的加持下，讓美軍最新的AIM-120D剛研製成功，就面臨落後的可能性。美國《偵查勇士》網站也曾指出，若殲-20攜帶射程具200公里的霹靂-15，擊落敵方的加油機及預警機，在太平洋戰區中將讓美戰鬥機缺乏補充油料而失去戰力。

大陸知名軍事博主「科羅廖夫」也分析，具備長距離射以及主動雷達制導能力的霹靂-15是先進四代彈的典型，儘管殲-20主彈艙僅裝備4枚，比F-22的6枚AIM-120D導彈少了2枚，但殲-20的中距空戰打擊範圍卻比F-22遠了80公里。如此一來，殲-20在與F-22進行空戰時能打得更遠，同時重要的是，霹靂-15的超遠射程已具備在戰敵機防禦範圍之外，摧毀對敵方大型預警機、電子偵察機的能力。

▼殲-20大秀內置彈艙。（圖／CFP）