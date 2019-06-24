能遠距離發現F-35　殲-10部署永興島作戰半徑蓋南海

軍武中心／綜合報導

以色列國際衛星影像公司（ImageSat International，ISI）日前公布最新照片顯示，大陸至少4架殲-10首度部署在永興島，一舉讓解放軍海軍航空兵作戰半徑再次向南延伸約340公里。陸媒指出，殲-10最新改進型裝有先進的國產AESA型雷達，具備遠距離發現和鎖定F-35能力，對南部海域領空有重要戰術意義。

殲-10是由成都飛機工業集團成飛所負責設計生產，2005年正式服役，是一款單發、單垂尾、鴨式氣動布局的輕型戰鬥機。該機有11個機外武器掛架，可以外掛空對空飛彈、空對地飛彈、導航／目標指示吊艙、精確制導武器等。資料顯示，殲-10是中國航空工業歷經多次失敗下馬項目後，首次滿足解放軍空軍需要而研製成功的「制空型戰機」。

▲殲-10參與解放軍空軍「紅劍-2018」軍演。（圖／翻攝自解放軍報）

就在隨著中俄關係於1980年代末關係回暖，中方順利引進蘇-27SK進而生產出重型戰鬥機殲-11後，殲-10便改走多用途路線。作為解放軍首款跳出俄式飛機設計思維戰機，殲-10在量產初期就已裝備空中加油系統，這讓該機在執行巡邏、對地對海打擊任務有較大優勢。如今殲-10出現在永興島，意味解放軍海軍航空兵的作戰半徑再次向南延伸340公里，若有轟油-6伴隨部署，其作戰半徑將可覆蓋整個南海。

《新浪軍事》強調，殲-10是純國產戰鬥機，其最新改進型裝備有先進的國產AESA型雷達，從理論上說具備遠距離發現和鎖定F-35隱身戰鬥機的能力。「這樣一款能夠和F-35抗衡的多用途戰鬥機部署在西沙海域的永興島上，很顯然對於中方防衛南部海域領空有重要的戰術意義」。

當然此次衛星照片曝光時間點可說是相當敏感，由於美國總統川普和中國大陸國家主席習近平將同時出席本周在日本大阪召開的G20峰會，有說法認為，這就是中方故意藉此宣示南海主權。澳洲格里菲斯大學研究員、前澳洲皇家空軍軍官雷頓表示，此舉是刻意讓外界發現的，不然直接將戰機停泊在機庫內即可。

▼轟油-6加油機為2架殲-10戰機進行空中加油。（圖／翻攝自央視）