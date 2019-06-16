解放軍下代核航母模型曝光　甲板不見殲-20上艦

▲北京軍事博物館新展廳首度展示下一代國產航母模型。（圖／翻攝自新浪軍事）

軍武中心／綜合報導

大陸下一代航母的設計發展似乎已有雛型，結合近期北京軍事博物館和中國電科14所陸續透露的消息顯示，下代航母將採用核動力，至於討論度極高的四代機上艦目前仍未有啟動跡象，也就是說未來的10年甚至20年內，殲-15將一直是大陸航母的主力艦載戰鬥機。

中國電科14所日前發布為高考學生祝福宣傳海報，出現一艘舷號為19的航母，被外界認定為是第三艘大陸國產航母，其外型與美軍「尼米茲」和「福特」級相似，加上艦島小以及沒有大面積煙囪特徵，應是一艘核動力航母，排水量約為7、8萬噸。此外，該艦安裝3台彈射器和3個舷外升降機，並且仍搭載殲-15艦載機。

▼中電科的宣傳海報出現一艘舷號為19的航母。（圖／翻攝自中電科微博）

事實上這幅海報透露的訊息似乎也呼應一周前北京軍事博物館開放新展廳的內容，下一代國產航母模型首度出現在展場中。從網路流出的照片可以看出，該航母模型艦島小，沒有蒸汽輪機和燃氣輪機所必須的煙囪，因此判斷是一艘核動力航母，方便未來包含電磁彈射器、全電推進系統、激光武器、電磁武器等系統上艦。

《新浪軍事》也特別指出，該模型呈現的航母核動力化以及無人機大量裝備，可以推測未來中國航母將直接採用電磁彈射器，其不僅彈射功率大，且彈射推力可靈活調節大小，而小推力的彈射功能對無人機更是相對重要。

當然該航母模型最受到關注的，無疑是其甲板上的艦載機只有殲-15、艦載預警機和艦載無人機。分析表示，目前殲-20並沒有作為艦載戰鬥機的設計準備，加上該隱身戰機尺寸太大，不利於改裝為艦載機。至於命運多舛的殲-31未來是否能夠裝備部隊還是一個未知數，要改為艦載機可能性更低，其性能未必符合解放軍要求。因此，無論是哪款四代機都需要較長時間的驗證開發和試飛，目前還沒有哪一款艦載四代機有正式啟動的跡象。

分析強調，隨著時間拖延，艦載四代戰鬥機有可能被五代戰鬥機所取代，就是所謂的艦載無人戰鬥機。艦載無人機除了性能優異外，較小機體也讓中國航母可搭載成倍數量的艦載機，甚至還可以零件方式裝在伴隨的補給艦內，隨時上航母組裝。如今在北京軍事博物館內隨航母模型的亮相，似乎也證明中國已在無人戰鬥機的發展路上了。

▼北京軍事博物館展示下一代國產航母模型，其甲板排放的艦載戰鬥機仍為殲-15，不見殲-20。（圖／翻攝自新浪軍事）

