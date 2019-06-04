發光體呈現高空機動　巨浪-3試射疑安裝高超音速彈頭

▲大陸各地上空出現不明飛行物，疑似為試射巨浪-3型洲際潛射彈道導彈。（圖／翻攝自微博）

軍武中心／綜合報導

大陸山東、山西、河南等各地2日凌晨天空中出現發光體，在緩慢移動的同時尾部還帶有火焰狀的光亮，引發當地軍迷驚呼是解放軍試射傳聞已久的巨浪-3型洲際潛射彈道導彈。有專家進一步分析，從發光體移動的軌跡推斷，這是中國對潛射巨浪-3導彈安裝高超音速彈頭的一次試驗。

事實上遼寧海事局網站在同日就已發布「遼航警0096」航行警告，內容指出「渤海及渤海海峽6月2日0230時至1200時，在1。 38°48′00″N120°11′42″E；2。 38°48′00″N121°01′54″E；3。 38°14′48″N121°17′36″E；4。 38°14′48″N120°27′12″E等諸點連線範圍內執行軍事任務，禁止駛入。」就是在這個時段內，所謂的不明飛行物出現在從勃海灣到新疆的多省上空。

大陸知名軍評陳光文指出，從各地網友拍攝的照片來看，這個發光物的移動沒有傳統導彈那麽快，而且呈現出高空機動的姿態，這與中國過去試驗的高超音速武器十分相像。由此可以判斷，從渤海灣水下核潛艇如094B或096型上進行新型潛射戰略導彈的試驗，試驗的可能是搭載高超音速武器彈頭的新型巨浪-2B或巨浪-3導彈。

值得注意的是，上述兩項技術的融合，就意味著中國率先在核潛艇上部署高超音速導彈。分析進一步表示，巨浪-2B可攜載6枚核彈頭射程可達11000公里，巨浪-3則可攜10枚核彈頭射程可達12800公里，過去中國潛射戰略導彈本以隱蔽核反擊著稱，如此一來便能利用高超音速武器的不可攔截性，讓中國導彈在抵達全球任何戰略目標時毫無阻礙。

▼「巨浪-3」被視為解放軍水下重大武器。（圖／翻攝自飛揚軍事論壇）

巨浪-3一直被視為解放軍水下部隊未來最具威脅的「國之重器」，該型導彈是由陸基型「東風-41」洲際導彈改進而成，若從南海海域發射可直攻美國紐約、華盛頓等主要城市，在中國近海出擊則可覆蓋美歐全境，預計2020年服役。

至於專門搭載巨浪-3的096型潛艇也可望在不久後現身，據了解，在中國工程院院士、海軍工程大學電力電子研究所所長馬偉明帶領團隊所研製出「在世界上第一個領先項目」的潛艇無軸泵噴推進器的助益下，未來096能夠達到33節的最高航速。若以滿20節的持續靜音巡航，潛艇發出的噪音只有95分貝，基本上已經處於世界領先水平，未來096的服役無疑對美國造成巨大壓力。

▲▼馬偉明介紹無軸泵噴推進器，將運用於下代核潛艇上。該黑色的小型物體就是無軸泵噴推進器樣機。（圖／翻攝自央視）