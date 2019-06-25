滲透突入攻佔地形要點　陸軍突擊兵克服15週艱困訓練

軍聞社／記者卓以立報導

陸軍特種作戰訓練中心「108-1期突擊兵幹部訓練班」24日展開為期5天的突擊兵期末測驗，學員們在歷經15週艱困訓練，迎來最後1週的考驗，上午谷關地區下著傾盆大雨，他們無畏惡劣天氣運用平日所學，克服地形限制，接受每一道關卡的挑戰。

「108-1期突擊兵幹部訓練班」期末測驗由特訓中心指揮官苑上校實施任務提示，並期勉受訓學員，在5天4夜的驗收課程中，要貫徹突擊兵硬漢精神，無論過程萬難艱辛都要堅定目標，將結合過去15週訓練化整為零，以成為突擊兵的一份子為榮。

108-1期突擊兵學員們完成裝備檢整後，以高昂士氣及堅定眼神邁步向前，為成就突擊兵之路揭開榮耀序幕。

在進入山區，氣溫也隨之驟降，再加上降雨，客觀環境極端惡劣，面對嚴峻考驗，突擊兵得互助合作，發揮團隊精神，才能得順利通過每道關卡，驗證專業戰技。

在歷經15週精實訓練，108-1期訓練班學員在「嚴考核、嚴淘汰」的考評機制下，從一開始招訓29員，至今僅有15位學員取得挑戰突擊兵徽章的資格，透過最後一週期末鑑測成果驗收，篩選出具有毅力、耐力、團隊精神的突擊兵，成就專業勁旅。

此次測驗將以營區周邊的山壁、水域、河床與山間林道等複雜且難以通過的地形施訓，過程藉由各類想定課目，結合滲透、突入甚至突擊方式，攻佔地形要點，藉此驗證突擊兵幹部訓練班訓練成果。