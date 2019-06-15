航母奶媽「呼倫湖艦」首度跟隨出島鏈　可支持遼寧艦20天高強度作戰

▲日本發布遼寧艦穿越宮古海峽照片。（圖／翻攝自自環球網）

軍武中心／綜合報導

大陸目前唯一在役的航母遼寧艦日前已穿越宮古水道進入西太平洋，繼2016年後再一次突破第一島鏈。此次航母編隊成員可說更趨完整，其中901型綜合遠洋補給艦「呼倫湖艦」也首次加入航行，外界預估這艘「航母奶媽」未來將可支持遼寧艦執行20天的高強度作戰任務。

這是遼寧艦在完成一系列改裝後首次執行遠洋任務，其編隊還包含051C型驅逐艦石家莊號、052D型驅逐艦西寧號、054A型驅逐艦大慶號、日照號，以及901型綜合遠洋補給艦呼倫湖號，整體陣容可以說是解放軍海軍首次以完整狀態進入西太平洋，開始正式執行前沿部署任務。

當然裡面最值得注意的無疑是編隊首次納入901型綜合補給艦，可搭載數萬噸物資，支持航母編隊長時間執行任務。資料顯示，「呼倫湖艦」是中國首艘4萬噸級補給艦，其左側有4個補給站，右側則是3個，左側多出1個補給站的設計是為配合航母上的右舷補給。該艦不僅能夠補給船用燃料，還能補給航空燃料、彈藥乾貨等物資。而右舷的1號補給站是典型的油料補給站，與其配對的左舷2號補給站則是油料/乾貨雙用途補給站，這也使得901型補給艦的左舷乾貨補給效率是903/903A型補給艦的翻倍。

▼901型綜合補給艦首艦「呼倫湖艦」。（圖／翻攝自國防時空微博）

901型綜合供艦主要戰術技術指標與美國海軍供應級艦相當接近，大陸知名軍事博主「小飛豬觀察」指出，美供應級艦可以支持1支單航母編隊執行機動作戰任務，能夠讓艦艇續航能力增加1萬海里，艦載機作戰小時增加4000小時，而冷戰後美軍航母每天約可出動120架次，每架任務時間大約2個小時，因此供應級可以讓支持航母執行15天左右高強度作戰任務。至於遼寧艦艦載機只有24架，若以每天出動50架次，每次任務3個小時計算，901型綜合補給艦也能夠支持遼寧艦執行20天高強度作戰任務。

分析強調，此次對解放軍海軍航母編隊來說，首度前沿部署應該是萬里長征第一步。以美國常態化保持1個海區擁有航母前沿存在，就必須至少需要3艘航母，而每艘前沿部署大約是18個月，隨後便需要進行3個月維護、6個月訓練，才執行下一次任務。從這個角度來看，遼寧艦在2020年底還需要進行下一次維護，如此一來首艘國產航母（002型）要在2020年底之前形成作戰能力，而在2025年之前還需要第3艘航母形成作戰能力。

▼「呼倫湖艦」曾直接隔著碼頭為大陸首艘國產航母進行油液橫向補給訓練。（圖／翻攝自大陸網站）