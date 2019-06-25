▲ 暑假來臨！新北強化校園交安宣導，侯友宜：嚴格取締交通違規。（圖／新北市金山警分局提供）

記者郭世賢／新北報導

每年7、8月暑假期間，往往是機車交通事故期尖峰，為維護青少年安全、避免憾事發生，新北市長侯友宜25日主持道安會報特別指示，各相關單位應提前妥為因應，包括嚴格取締交通違規事件、強化校園交通安全宣導等，讓青少年學子可以開心、安全過暑假。

暑假期間是青少年飆車和交通違規的高峰期，侯友宜表示，飆車不僅影響交通安全，容易釀成事故，更影響民眾對治安的觀感，因此警察局已規劃「暑期防治危險駕車執法專案」，暑假期間將加強取締重大交通違規，各相關單位也應與台北、桃園、基隆、宜蘭等鄰近縣市維持橫向聯繫，透過跨區合作，展現警察執法公權力。

侯友宜指出，每年暑假期間，許多青少年剛取得駕照非常開心，但也造成交通事故比例明顯增加，顯見交通安全養成訓練及駕駛汽機車的危險感知能力相當重要。他特別指示教育局、監理站、交通局及警察局等相關單位，應於暑假前強化各級高中職校園交通安全宣導，並配合交通部公路總局各監理站進行「機車駕駛教育」，幫助準備考取駕照的學子建立正確用路觀念，保障青少年用路安全，有效降低交通事故傷亡。

此外，依據交通部公路總局統計數據，全國18-21歲駕駛人占機車交通事故比例最高，侯友宜表示，年輕的機車駕駛人因教育訓練不足，較易造成死亡事故，應嚴格管理取得駕照的源頭及過程，在考取駕照前徹底落實交通安全教育訓練及事後追蹤，盼透過中央和地方攜手合作，將機車交通事故比例降到最低。